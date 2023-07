Manchester United dikabarkan Capai Kesepakatan dengan Andre Onana

Kiper Andre Onana (Foto: The Telegraph)

SINAR HARAPAN--Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper Inter Milan Andre Onana pada bursa transfer musim panas ini.



Dilansir dari The Guardian, Sabtu, The Red Devils telah melakukan pendekatan negosiasi dengan Inter Milan selama dua hari terakhir untuk memboyong Andre Onana menuju Old Trafford



Mantan kiper Ajax Amsterdam itu diproyeksikan oleh pelatih Manchester United Erik Ten Hag untuk menggantikan posisi David De Gea di bawah mistar gawang.



Sebelumnya, Inter Milan mengontrak Onana dengan status bebas transfer pada bursa transfer Januari. Saat ini, Nerazzuri mematok harga Onana senilai 42 juta poundsterling, namun dari proses negosiasi dengan Manchester United biaya penandatanganan Onana akan lebih rendah dari nilai yang dipatok.



Reuni antara Onana dengan Ten Hag bakal membuat situasi David De Gea semakin rumit untuk bertahan di Old Trafford. De Gea hingga saat ini belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan The Red Devils dan membuatnya berstatus bebas transfer.



Ten Hag memang mencoba menggusur De Gea dari kiper nomor satu Manchester United usai pemain berkebangsaan Spanyol itu dinilai tidak dapat mendistribusikan bola dengan baik.



Sementara pelatih berkebangsaan Belanda itu menginginkan kiper yang mampu mendistribusikan bola sesuai dengan taktiknya. Onana bisa mengambil peran kunci tersebut karena pernah memperkuat Ajax Amsterdam di bawah asuhan Ten Hag.



Usai mendatangkan Mason Mount dari Chelsea dan bakal merekrut Andre Onana dari Inter Milan, Manchester United saat ini bergerak untuk mencari penyerang dengan mengincar penyerang Atalanta Rajmus Hojlund yang ditaksir bakal merogoh biaya senilai 85 juta poundsterling.



Selain Rajmus Hojlund, Manchester United juga mempertimbangkan opsi lain dengan merekrut penyerang Napoli Victor Osimhen yang dipatok senilai 128 juta poundsterling.