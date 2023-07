Pebulutangkis Muda Indonesia Gulung Vietnam 5-0 pada Babak Penyisihan Grup A BAJC 2023

Pemain tunggal putri yunior Indonesia Mutiara Ayu Puspitasari (Dok/Antara)

SINAR HARAPAN--Pertandingan pertama yang dijalani timnas bulu tangkis Indonesia pada babak penyisihan Grup A Kejuaraan Badminton Junior Asia (BAJC) 2023 berakhir positif dengan menyapu bersih kemenangan 5-0 atas Vietnam, Sabtu.



Ganda putri Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani yang tampil pada partai penutup menjadi penggenap kemenangan Skuad Garuda Muda setelah mengalahkan pasangan Khanh My Huynh/Thi Anh Tran dua gim langsung 21-5, 21-10 di Yogyakarta.



"Kami bermain lebih percaya diri saat tim sudah unggul 4-0 atas Vietnam. Kami tentu juga mau menang dan mencoba bermain nothing to lose (tanpa beban) di pertandingan ini," ungkap Anisanaya dalam informasi resmi PP PBSI di Jakarta.



Pasangan yang akrab diundang Naya/Ara itu mengaku tampil lepas sehingga mampu mengunci kemenangan dalam pertandingan berdurasi 25 menit itu.



Kemenangan tersebut membuat Naya/Ara lebih percaya diri menghadapi laga berikutnya. Nantinya jika dipercaya bermain melawan China, mereka akan berupaya untuk bermain maksimal dan menyumbang poin.



"Menjadi bagian dari tim Indonesia di ajang Kejuaraan Asia Junior tidak terbayang sebelumnya. Jadi kami sangat menikmati dan ingin memberikan yang terbaik," ungkap Ara.



Berikut hasil pertandingan Indonesia vs Vietnam pada laga penyisihan Grup A beregu campuran BAJC 2023 di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Sabtu:



Ganda Campuran

Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Van Truong Pham/Bich Phuong Bui 21-15, 21-12



Tunggal Putra

Alwi Farhan vs Quoc Khanh Tran 21-14, 21-17



Tunggal Putri

Mutiara Ayu Puspitasari vs Ngoc Van Le 21-15, 16-21, 21-5



Ganda Putra

Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin vs Minh Son Le/Hoang Thai Son Nguyen 21-7, 21-14



Ganda Putri

Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani vs Khanh My Huynh/Thi Anh Tran 21-5, 21-10