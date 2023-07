Mbappe Siap ke Liga Inggris, Pilih ke Arsenal?

SINAR HARAPAN-- Kabar Kylian Mbappe bakal angkat kaki dari Paris Saint Germain (PSG) makin kencang berembus.

Beberapa klub Liga Inggris dikabarkan gencar mengincar Kylian Mbappe, di antaranya Manchester City, Manchester United, Liverpool, hingga Arsenal.

Namun, jika harus ke Liga Inggris, melansir dari Four Four Two, Mbappe dikabarkan hanya tertarik untuk pindah ke Arsenal.

Alasannya ternyata sangat sederhana, pemain 24 tahun itu mengungkap sangat tertarik dengan strategi yang diterapkan Mikel Arteta di Arsenal.

Kemungkinan Mbappe merapat ke Emirates Stadium jelas ada.

Apalagi Mbappe juga diyakini memiliki keinginan untuk mencicipi Liga Premiere.

Namun meski Arsenal dikaitkan dekat dengan Mbappe, klub ini diyakini tak memiliki cukup dana untuk memboyongnya di bursa transfer musim panas ini.

Pasalnya, nilai transfer Mbappe dibanderol dengan harga cukup tinggi sekitar 150-200 juta euro atau sekitar Rp3,3 triliun.

Namun menurut sumber lain, Arsenal dapat memiliki Mbappe dengan status pinjaman pada 2023 ini untuk selanjutnya dibeli pada 2024.

PSG dikabarkan rela melepas Mbappe kepada klub mana pun yang menawar dengan harga tertinggi.

Hal ini terpaksa dilakukan PSG karena Mbappe enggan untuk menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2025.

Pasalnya, jika tak dijual sesegera mungkin, Mbappe berpeluang meninggalkan PSG dengan status bebas transfer.