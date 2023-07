Angel Di Maria Kembali ke Benfica

Angel di Maria (Antara)

SINAR HARAPAN--Angel di Maria telah resmi kembali ke bekas klubnya, Benfica setelah menyetujui kesepakatan personal dengan klub Portugal itu dua pekan lalu.



"Angel Di Maria ke Benfica, here we go!," ujar pakar transfer ternama Fabrizio Romano di akun Twitter-nya.



"Kesepakatan verbal sudah terjadi dua pekan lalu, sekarang sudah komplet, kesepakatan sudah selesai," jelasnya.



Menurut laporan pakar transfer ternama Fabrizio Romano, Angel Di Maria sebelum dikaitkan bakal bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami.



Namun, pemain Argentina itu memutuskan kembali ke bekas klubnya tersebut karena dinilai masih ingin melanjutkan kariernya di Eropa.



Meski rincian transfer belum diungkapkan, Angel di Maria akan menandatangani kontrak berdurasi satu tahun bersama Benfica hingga Juni 2024.



Sebelumnya Angel di Maria bermain untuk Juventus musim lalu setelah didatangkan dari Paris Saint-Gemain dengan status bebas transfer.



Bersama klub asal Turin tersebut, pemain sayap berusia 35 tahun itu bermain 40 kali dan mencetak delapan gol di semua kompetisi.



Namun, kontraknya bersama Juve habis di akhir musim dan dia kini memilih kembali ke klub yang membesarkan namanya itu di Eropa.



Benfica adalah klub pertama Angel Di Maria di Eropa. Klub Portugal itu mendatangkan Di Maria dari Rosario Central dengan 8 juta euro pada 2007.



Selama tiga tahun bermain untuk Benfica, Angel di Maria mencatatkan 121 laga mencetak 15 gol dan 28 assist untuk klub tersebut.



Dia menyumbang tiga gelar juara untuk Benfica. Satu di antaranya adalah gelar juara Liga Portugal.