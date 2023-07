Klub Saudi Al Ittifaq Resmi Tunjuk Steven Gerard Sebagai Pelatih

Steven Gerard (Foto: dok/Goal.com)

SINAR HARAPAN--Legenda Liverpool Steven Gerrard ditunjuk menjadi pelatih klub Arab Saudi, Al Ittifaq, setelah sebelumnya menolaknya. Setelah pembicaraan sejak awal pekan lalu Gerard menerima tawaran tersebut.

Akun twitter klub Al Ittifaq mengumumkan penunjukan Gerard. "Where legends are found We’re thrilled to announce Steven Gerrard is our new head coach"



Gerard pernah sukses membawa klub Rangers menjadi juara Liga Skotlandia tahun 2021. Ia kemudian pindah keLiga Primer Inggris, menukangi Aston Villa, namun tidak sukses.

Dikutip dari Sky Sport, Al Ittfaq berada di peringkat 7 dari 16 klub yang berlaga dalam kompetisi musim lalu. Jumlah klub yang berkompetisi akan ditambah menjadi 18.



Kompetisi sepakbola Saudi Arabia makin menarik dengan kehadiran bebebrapa pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo.

Pada musim depan nanti beberapa pemain seperti Karim Benzema, N'Golo Kante juga akan berlaga di kompetisi negara kaya minyak ini.

Semula Lionel Messi juga diharapkan pindah ke klub Saudi, namun akhirnya lebih memilih bermain di Inter Miami di Amerika Serikat.

Penunjukan Steven Gerard menangani Al Ittifaq akan menjadi pekerjaan pertamanya sejak dipecat oleh Aston Villa Oktober lalu.

Al Ettifaq, yang berbasis di kota Dammam, berharap mampu menaikkan prestasi tim setelah perekrutan Gerard tersebut.