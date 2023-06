Tinggal Tes Kesehatan, Selangkah Lagi Striker Liverpool Firmino bergabung dengan Klub Saudi Al Ahli

Striker Liverpool asal Brazil Roberto Firmino akan meninggalkan Anfield untuk bergabung dengan klub Saudi Arabia Al Ahli (Foto: Dok/ AntaraNews.com)

SINAR HARAPAN--Roberto Firmino dikabarkan sudah “here we go” atau sepakat bergabung bersama klub Arab Saudi Al Ahli.



Dikabarkan oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, striker asal Brasil itu kini tinggal menunggu tes medis dan kemudian menandatangani kontrak.



“Pahami bahwa Roberto Firmino kini telah mencapai kesepakatan lisan penuh dengan Al Ahli, here we go!,” tulis Romano melalui Twitter-nya, dilansir Jumat.

Baca Juga: Sundulan Kepala Roberto Firmino Selamatkan Liverpool dari Kekalahan atas Arsenal



“Tes medis masih menunggu, langkah terakhir untuk menandatangani kesepakatan,” tambahnya.



Pemain yang tidak memperpanjang kontraknya dengan Liverpool musim panas ini itu akan menandatangani kontrak sampai Juni 2026 bersama tim berjuluk Al Malaki tersebut.



“Kontrak akan berlaku hingga Juni 2026,” tambah jurnalis asal Italia itu.

Baca Juga: Firmino Tidak Masuk Timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022



Kesepakatan transfer ini jika tercapai juga akan membuat Firmino menyusul mantan kiper Chelsea Edouard Mendy yang sebelumnya telah diperkenalkan sebagai pemain Al Ahli pada Rabu (28/6).



“Firmino akan bergabung dengan Edouard Mendy jika kesepakatan tercapai,” imbuh Romano.



Adapun, Firmino akan pindah dari klub yang membesarkan namanya, Liverpool, setelah memenangkan semua trofi.

Baca Juga: Leg Kedua Liga Champions, Liverpool Tanpa Firmino Hadapi Villarreal



Bergabung bersama The Reds sejak 2015/2016, pemain 31 tahun itu menenangkan total tujuh trofi yaitu Liga Champions 2018/2019, Piala Dunia Antar Klub 2019, Liga Inggris 2019/2020, Piala Super Eropa 2019, FA Cup 2021/2022, Piala Liga 2021/2022, dan Community Shield 2022, demikian dilansir dari Transfermarkt.



Pemain berjuluk “Si Senor” itu telah tampil 362 kali di semua ajang selama delapan tahun memperkuat Liverpool dengan mencetak 111 gol dan 79 assists.