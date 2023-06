MU Sepakati Pembelian Mason Mount Dari Chelsea Senilai 60 Juta Poundsterling

Gelandang serang Mason Mount akhirnya pindah ke Manchester United meski kontraknya masih tersisa satu tahun di Chelsea (Foto: Dok/Bong da 24h)

SINAR HARAPAN--Manchester United (MU) mencapai kesepakatan transfer dengan Chelsea terkait penandatanganan gelandang serang Mason Mount.



Dilansir dari The Atlethic, Kamis, The Red Devils telah menyelesaikan saga transfer Mason Mount dengan menelan biaya sebesar 60 juta Poundsterling (55 juta Poundsterling biaya transfer plus 5 juta Poundsterling bonus).



Sebelumnya pihak Manchester United telah memberikan tawaran senilai 55 juta Poundsterling pada Minggu lalu, namun tawaran tersebut ditolak oleh Chelsea yang menginginkan biaya penandatanganan lebih.

Tiga tawaran resmi yang diajukan pihak Manchester United menuai penolakan dari Chelsea yang menginginkan kesepakatan Mount mencapai angka transfer senilai 58 juta Poundsterling plus 7 juta Poundsterling sebagai bonus.



Pelatih Manchester United Erik Ten Haag mempertimbangkan untuk berpindah opsi gelandang lain apabila tawaran terakhir Manchester United ditolak. Namun pihak Chelsea akhirnya menerima tawaran senilai 60 juta Poundsterling untuk Mount.



Saat ini pemain berkebangsaan Inggris itu dikabarkan tengah menyelesaikan dokumen perizinan pribadi dan bakal menjalani tes medis, sementara Manchester United sedang mengurus beberapa dokumen administrasi transfer.



Mount yang masih mempunyai satu tahun kontrak di Chelsea, enggan memperpanjang masa baktinya di stadion Stamford Bridge.

Hal itu membuat manajemen The Blues memutuskan untuk menjual pemain didikan asli akademi Chelsea itu pada bursa transfer musim panas ini.



Selama berseragam Chelsea, pemain berusia 24 tahun itu total telah memainkan 197 pertandingan sejak menjalani debut pada tahun 2017 dan mencetak 33 gol.



Mount juga mempersembahkan satu trofi Liga Champions musim 2021/2022, satu trofi UEFA Super Cup dan satu trofi FIFA Club World Cup untuk Chelsea.



Manchester United memang sedang membutuhkan satu pemain gelandang untuk mengisi pos lini tengah usai tak mengaktifkan klausul pembelian pemain pinjaman dari Bayern Muenchen Marcel Sabitzer.

Sementara Chelsea saat ini di bawah kendali pelatih Mauricio Pochettino sedang dalam masa perombakan tim. Selain Mason Mount, nama-nama seperti N'Golo Kante, Kai Havertz, Ruben Loftus-Cheek, Hakim Ziyech dan Edouard Mendy dipastikan lebih dulu hengkang dari stadion Stamford Bridge.