Tersisa Dua Wakil Indonesia di Semi Final Taipei Open

SINAR HARAPAN--Timnas bulu tangkis Indonesia masih bertahan hingga babak semifinal turnamen Taipei Open 2023 dengan menyisakan dua wakil yaitu ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma dan tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo.



Pada babak empat besar turnamen berkatergori BWF Super 300 tersebut, kedua wakil Indonesia akan sama-sama menghadapi wakil tuan rumah.



"Untuk pertandingan semifinal melawan wakil tuan rumah, ya harus dipersiapkan kondisinya. Juga menyiapkan bagaimana strategi untuk permainan besok," kata Febriana melalui informasi resmi PP PBSI di Jakarta, Sabtu.



Pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu akan meladeni unggulan ketiga Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun pada pertandingan yang berlangsung di lapangan utama.



Secara peringkat, pasangan Indonesia lebih unggul karena bertengger pada posisi ke-13. Sedangkan Lee/Teng berada pada peringkat ke-21.



Pertandingan Ana/Tiwi vs Lee/Teng sekaligus akan menjadi pembuktian siapa yang lebih baik dan berhak melaju ke babak final Taipei Open melalui pertemuan perdana kedua pasangan hari ini.



Jika Ana/Tiwi lolos ke babak final, mereka akan bertemu dengan wakil tuan rumah lainnya dari pool bawah yaitu Hung En-Tzu/Lin Yu Pei, atau ganda Korea Selatan Lee Yu Lim/Shin Seung Chan.



Seperti halnya Ana/Tiwi, Chico juga akan menjalani pertemuan perdana dengan wakil tuan rumah Wang Tzu Wei. Pertandingan antara Chico dan Wang akan memperebutkan tiket final dari pool bawah nomor tunggal putra.



Sementara pada pool atas, akan diramaikan dengan persaingan antara Ng Ka Long Angus dari Hong Kong dan wakil tuan rumah lainnya yaitu Su Li Yang.



Berikut daftar pertandingan wakil Indonesia pada semifinal Taipei Open 2023 pada Sabtu yang akan dimulai pukul 14.00 WIB:



Tunggal putra

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Wang Tzu Wei (Taiwan)



Ganda putri

Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma vs Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun (Taiwan)