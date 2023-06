Catatkan Penampilan Internasional ke-200, Ronaldo Masuk Guinness Book of Records

Cristiano Ronaldo (tengah) mendapatkan sertifikan dari Guinness Book of World Records setelah memainkan 200 pertandingan untuk timnas Portugal sebelum laga kualifikasi Euro 2024 melawan Islandia di Reykjavik pada 21 Juni 2023. ANTARA/AFP/Halldor KOLBEINS

SINAR HARAPAN--Cristiano Ronaldo kembali menorehkan rekor dan sejarah baru setelah pada Rabu pemain tim nasional Portugal itu masuk dalam Guinness Book of World Records sebagai pemain dengan penampilan internasional terbanyak.



Ronaldo mencatatkan penampilan ke-200 bersama Portugal saat menang 1-0 atas Islandia pada laga kualifikasi Piala Eropa 2024 di Laugardalsvollur pada Rabu (21/6) dini hari WIB.



Piagam penghargaan dari Guinness Book of Record itu diberikan kepada Ronaldo sebelum sepak mula. Kapten timnas Portugal tersebut memecahkan rekor selama 19 tahun 304 hari sejak debut bersama negaranya.



Tak hanya mencatatkan laga ke-200, Ronaldo juga mencetak gol kemenangan bagi Portugal di pertandingan tersebut jelang waktu normal habis.



"Saya sangat bahagia, ini satu momen yang Anda tidak menyangka untuk meraih 200 penampilan. Bagi saya ini pencapaian yang sulit dipercaya," kata Ronaldo dalam wawancara bersama UEFA TV usai pertandingan yang dikutip AFP.



"Untuk berada di dalam Guinness Book of World Records itu luar biasa, tentu saja bisa mencetak gol membuatnya menjadi lebih spesial," tambahnya.



"Saya berterima kasih kepada Islandia, masyarakat, fan yang berada di stadion atas penghargaan yang dibuat untuk saya. Juga untuk Timnas Portugal, federasi. Saya amat bahagia, ini hari yang spesial dan saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya."



Selain jumlah penampilannya yang fantastis, Ronaldo kini sudah mencatatkan 123 gol bersama Portugal. Penyerang Al Nassr itu telah mempersembahkan trofi Piala Eropa 2016 dan UEFA Nations League untuk negaranya.