Pep Guardiola: Kesuksesan Kita Tertulis Diantara Bintang di Langit

Selebrasi para pemain Manchester City dengan Piala Champions yang mereka menangkan (Foto: Sky Sport)

SINAR HARAPAN--Terbayar sudah ambisi pelatih Manchester City Pep Guardiola untuk meraih tiga piala musim ini (trebel), namun kebanggan terbesar adalah meraih tropi Piala Champions. Ini untuk pertama kali City meraih gelar paling bergengsi di kompetisi Eropa.

Pep terlihat emosional, bahkan menitikkan air mata menyambut kemenangan di stadion Ataturk Olympic, Istanbul, Turki, Minggu dini hari WIB.

Dia melukiskan pencapaiannya s ebagai sejarah yang "tercatat diantara bintang-bintang, yang menjadi milik kita."

Gol kemenangan City atas Inter Milan dicetak Rodro pada menit 68. City juara Piala Champions, setelah sebelumnya merebut juara Liga Primer Inggris dan Piala FA setelah mengalahkan Manchester United di final.

Sepekan setelah final Piala FA itu, mereka mewujudkan impian itu dengan menaklukkan Inter Milan dalam final Liga Champions, Minggu dini hari tadi.



Memasang tiga bek dalam formasi 3-2-4-1 dengan Erling Haaland sebagai ujung tombak tunggal, City kesulitan menembus permainan rapat namun juga sesekali eksplosif yang digalang Inter dalam formasi 3-5-2.



Inter sukses mematikan dua sayap dan dua gelandang tengah yang selama ini menjadi motor serangan City.



Bernardo Silva di kanan dan Jack Grealish di kiri, tak lagi leluasa sebagaimana biasanya. Mereka dijinakkan masing-masing oleh bek kiri Federico Dimarco dan bek kanan Denzel Dumfries yang ditempatkan sejajar dengan tiga gelandang.

Sedangkan trio gelandang Nicola Barella, Marcelo Brozovic, dan Hakan Calhanoglu, berhasil merusak jantung kreativitas City yang diemban Ilkay Gundogan dan Kevin de Bruyne yang tak bisa lama bermain karena cedera.



Pelatih Simone Inzaghi sepertinya akan berhasil mengarsiteki Inter dalam mengimbangi kegarangan pasukan



Statistik sendiri menunjukkan Inter menjadi tim yang lebih banyak menciptakan peluang, sebanyak 14 peluang yang enam di antaranya tepat sasaran, termasuk sundulan Dimarco yang membentur tiang gawang dan sundulan Romelu Lukaku yang dimentahkan kiper Ederson.



Namun, tatkala pemain-pemain depan mereka termasuk Haaland dibuat tak berkutik oleh barisan belakang Inter pimpinan Francesco Acerbi, City kembali membuktikan diri bahwa ketajaman mereka tidak diukur hanya dari pemain-pemain depannya.



Manuel Akanji, dan rekannya sesama bek tengah, Ruben Dias, bahkan sesekali membantu serangan untuk mencoba memecah kebuntuan. Tapi tugas memecahkan kebuntuan kali ini jatuh kepada Rodri.

Manakala masuk lapangan Stadion Ataturk, City sudah menyandang tim dengan nilai kapitalisasi termahal di dunia. Haaland cs ditaksir bernilai 1,1 miliar dolar AS atau hampir separuh nilai skuad Inter yang "hanya" 581 juta dolar AS.



Pemain-pemain City membuktikan diri bahwa harga tinggi mereka selaras dengan kinerja mereka di lapangan hijau, bahkan dalam musim pertamanya, Haaland yang dibeli dari Borussia Dortmund pada harga 64 juta dolar AS, mencetak 52 gol yang adalah terbanyak dibandingkan pesepakbola Eropa mana pun musim ini.



Namun, bagian terpenting dalam sukses The Citizen adalah tentu saja



Guardiola adalah faktor yang membuat uang saja tak cukup. Ini berbeda dari Paris Saint Germain yang kendati kaya raya dan diperkuat pemain-pemain hebat, tetap tak bisa menggapai trofi tertinggi. Salah satu faktornya, adalah pelatih yang tidak tepat.



Sebaliknya, Guardiola adalah orang yang tepat yang bisa mengkorelasikan uang dengan kesuksesan, sekalipun harus menunggu tujuh tahun untuk membawa City meraih gelar juara Liga Champions pertamanya.



Sukses ketiganya dalam kompetisi elite Eropa ini setelah dua kali membawa Barcelona menjuarai Liga Champions, membuat Gaurdiola pantas disebut otak dari segala sukses City.



