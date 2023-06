Pelita Jaya Perpanjang Rekor Kemenangan dan Kembali Puncaki Klasemen IBL Tokopedia 2023

SINAR HARAPAN--Pelita Jaya Bakrie Jakarta kembali mengambil alih puncak klasemen sementara IBL Tokopedia 2023 yang sebelumnya diduduki Satria Muda Pertamina Jakarta, setelah memperpanjang rekor kemenangan menjadi 17 kali.



Bertanding di C-Tra Arena, Bandung, Kamis, Pelita Jaya tak memberi ampun Elang Pacific Caesar Surabaya untuk mencatatkan kemenangan dengan skor 87-62.



Keunggulan Pelita Jaya praktis didapatkan di kuarter pertama. Berdasarkan catatan hasil pertandingan yang disiarkan IBL, Pelita Jaya menutup kuarter pertama dengan keunggulan 16-10.



Pada kuarter kedua, Pacific mencoba mengimbangi permainan Pelita Jaya. Kedua tim pun sama-sama mencetak 17 angka, sehingga Pelita Jaya tetap mampu mempertahankan keunggulan enam poin saat turun minum.



Pelita Jaya kali ini menurunkan starting five berisi Yesaya Saudale, Aldy Izzatur Rachman, Hendrick Xavi Yonga, Domique Sutton, dan M Arighi sebagai kapten tim.



Sementara itu, Pacific turun dengan kekuatan terbaiknya yakni Gregorio Claudie Wibowo sebagai kapten tim, bersama M Aulaz Ariezky, Daffa Dhoifullah, Aven Ryan Pratama, dan pemain asing Morakinyo Williams.



Pelita Jaya mencoba tampil beda di kuarter ketiga dengan melakukan serangan sporadis, dominan di bawah ring dan tajam dari tembakan jarak jauh. Tercatat sepanjang kuarter ketiga saja, Pelita Jaya memasukkan 15 tembakan dari 22 attempt, termasuk lima three point dari lima attempt.



Dominique Sutton membuat penonton di C-Tra Arena terhibur dengan dua slam dunk selama kuarter kedua. Namun, defense Pacific tidak mampu menghentikan serangan Pelita Jaya. Mereka menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 28 poin (70-42).



Pencetak poin terbanyak untuk Pelita Jaya di laga ini adalah Dashaun Wiggins. Dari bangku cadangan dia mencetak 22 poin, empat rebound, dan lima assist. Hendrick Xavi Yonga mengemas 14 poin, diikuti Dominique Sutton 12 poin, dan Vincent Rivaldi Kosasih 10 poin.



Pelita Jaya mencetak 50 points in the paint, dengan 23 fast break points, serta 23 points from turnovers memanfaatkan 21 turnovers Pacific.



Sebaliknya dari tim lawan, Morakinyo Williams selesai dengan 23 poin dan 14 rebound serta M Aulaz Ariezky menambahkan 11 poin.



Pelita Jaya masih bisa memperpanjang rekor kemenangan beruntun mereka menjadi 17 kali. Musim ini Pelita Jaya baru kalah dua kali, yaitu melawan Prawira Harum Bandung, dan Satria Muda Pertamina Jakarta.



Di seri Bandung, akan ada pertandingan leg kedua antara Prawira dan Pelita Jaya.