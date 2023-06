Indonesia Memimpin Perolehan Medali ASEAN Para Games 2023 di Kamboja

SINAR HARAPAN--Indonesia memimpin klasemen sementara perolehan medali ASEAN Para Games (APG) 2023 Kamboja dengan raihan 62 emas, demikian dilansir dari laman resmi APG, Senin malam.



Kontingen atlet Indonesia hingga Senin malam, secara keseluruhan meraih 142 medali dengan sebaran 62 emas, 49 perak, dan 31 perunggu.



Data jumlah medali yang didapat para atlet Indonesia per Senin malam bertambah 36 medali jika dihitung per Senin sore yang mendapatkan 31 medali. Tambahan 36 medali ini dihasilkan oleh tiga cabang olahraga yaitu para-atletik, para-angkat berat, dan para-tenis meja.



Para-atletik menambah 21 medali dengan sebaran delapan emas, sembilan perak, dan empat perunggu. Lalu, untuk para-angkat berat menambah empat medali yang keempat-empatnya medali emas. Kemudian, untuk para-tenis meja menyumbang 11 medali yaitu tujuh emas dan empat perak.



Di papan klasemen sementara, terjadi perubahan di tiga besar. Vietnam yang sedianya pada Senin sore masih bertengger di posisi kedua digeser oleh Thailand yang mengoleksi 34 emas, 41 perak, dan 23 perunggu. Adapun, negara berjuluk The Land of Dragon itu berada di posisi ketiga dengan koleksi 29 emas, 26 perak, dan 39 perunggu.



Perubahan klasemen sementara juga terjadi di dua posisi bawah dimana Brunei Darussalam yang mulanya di juru kunci pada Senin sore naik satu tingkat ke posisi 10 dengan satu emas dan satu perunggu. Di hari kedua ini, Laos harus terpaksa menjadi yang terakhir dengan satu perak dan empat perunggu.



Sementara itu, tim tuan rumah Kamboja masih tak bergerak dari posisi kedelapan. Negara Angkor Wat itu menutup hari kedua APG dengan raihan tiga emas, sembilan perak, dan 11 perunggu.



Klasemen sementara perolehan medali

APG 2023 pada Senin pukul 23.59: