Ganda "The Daddies" Gagal Maju ke Semifinal Malaysia Masters 2023, Dijegal Pasangan Tuan rumah

SINAR HARAPAN--Ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan gagal mencapai target semifinal Malaysia Masters 2023 setelah dihadang wakil tuan rumah Man Wei Chong/Kai Wun Tee dengan dua gim langsung, Jumat.



Pasangan berjuluk The Daddies itu ditundukkan 21-23, 17-21 setelah berjuang 39 menit di Kuala Lumpur .



"Belum puas dengan hasil ini, tadinya kami menargetkan babak semifinal dulu. Tapi semua sudah terjadi, tinggal bagaimana kami menyiapkan lagi untuk turnamen selanjutnya," kata Hendra dalam pesan resmi PP PBSI di Jakarta.



Gim pertama menjadi situasi tersulit yang dialami Hendra/Ahsan karena Chong/Tee terus memberikan perlawanan hingga terjadi kejar mengejar poin sejak awal hingga gim usai.



Ahsan mengakui bahwa lawan memang bermain dengan baik dan lebih berani berkat dukungan dari penggemar yang menonton secara langsung. Sedangkan The Daddies juga kerap menciptakan kesalahan yang seharusnya tidak perlu.



Selain itu jika dibandingkan dengan pertemuan terakhir antara Hendra/Ahsan dan Chong/Tee di Singapore Open 2022, kali ini duo Malaysia bermain lebih rapi.



"Tetap bersyukur walaupun hasilnya kalah. Di pertandingan kali ini lawan memang bermain bagus, jarang melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Sementara kami sedikit banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri," Ahsan menjelaskan.



Untuk selanjutnya, The Daddies akan kembali fokus untuk mempersiapkan turnamen lain sebagai bagian Race to Olympics. Faktor fisik menjadi pertimbangan utama mereka, oleh sebab itu mereka punya penghitungan sendiri agar bisa lolos kualifikasi.



"Kami tidak mungkin mengikuti semua pertandingan terutama bila secara beruntun. Kami main di Canada Open adalah bagian strategi untuk mengatur perolehan poin dan waktu istirahat," Hendra menjelaskan.



"Fokus mengejar tiket Olimpiade Paris 2024? Ya akan kami coba!," kata Ahsan menambahkan.



Indonesia masih berpeluang mengirim wakil ganda putra ke babak semifinal turnamen BWF Super 500 tersebut melalui pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang akan tampil pada partai terakhir.



Pasangan berjuluk The Babies itu juga akan menghadapi wakil tuan rumah sekaligus juara dunia Aaron Chia/Soh Wooi Yik.