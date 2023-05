Ditahan Imbang Bayer Leverkusen, AS Roma Maju ke Final Liga Europa

Pelatih AS Roma Jose Mourinho (Dok/Bisnis.com)

SINAR HARAPAN--AS Roma melaju ke final Liga Europa 2022/23 setelah bermain imbang 0-0 lawan Bayer Leverkusen di laga semifinal leg kedua di BayArena pada Jumat dini hari WIB.



Pasukan Jose Mourinho itu lolos ke partai final berkat kemenangan kandang 1-0 di leg pertama. Roma dipastikan menghadapi Sevilla di laga final setelah mereka menyingkirkan wakil Italia lainnya Juventus, demikian catatan laman resmi UEFA.



Partai final nanti juga akan menjadi yang keenam bagi Jose Mourinho di kompetisi Eropa di sepanjang karier kepelatihannya.



Leverkusen langsung tampil menyerang dan nyaris mencetak gol pada menit ke-11. Moussa Diaby menggiring bola ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang masih membentur tiang kanan atas gawang AS Roma.



Tim tuan rumah kembali mengancam lewat tendangan Kerem Demirbay dari luar kotak penalti pada menit ke-20 dan 26. Namun, kedua percobaannya itu masih bisa diselamatkan kiper Rui Patricio.



Upaya lain dari Leverkusen belum juga membuahkan hasil pada menit ke-36. Tembakan Sardar Azmoun tepat mengarah ke Patricio. Babak pertama tuntas tanpa gol.



Leverkusen yang ingin mencetak gol memulai babak kedua dengan meningkatkan intensitas serangan. Sementara Roma semakin merapatkan pertahanan mereka.



Percobaan Azmoun pada menit ke-66 masih mengarah tepat ke tangan Patricio dan dibuang oleh Gianluca Mancini sebelum disambar oleh pemain Leverkusen. Kiper asal Portugal itu beberapa kali menyelamatkan gawang Roma dari serangan Leverkusen.



AS Roma berhasil mempertahankan keunggulan agregat 1-0 mereka sampai pertandingan selesai.



Susunan pemain:

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Lukas Hradecky; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah (Nadiem Amiri 86'), Piero Hincapie; Jeremie Frimpong, Kerem Demirbay, Exequiel Palacios (Hlozek 80'), Mitchel Bakker (Amine Adli 73'); Moussa Diaby, Sardar Azmoun, Florian Wirtz



AS Roma (3-5-2): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Ibanez; Mehmet Zeki Celik (Chris Smalling 78'), Edoardo Bove, Nemanja Matic, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola (Nicola Zalewski 34'); Andrea Belotti (Georginio Wijnaldum 46'), Tammy Abraham