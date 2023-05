Lifter Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor SEA Games dan Raih Medali Emas

SINAR HARAPAN--Lifter Indonesia Rizki Juniansyah tampil digdaya dengan menyumbang medali emas ketiga dari cabang olahraga angkat besi kelas 73kg putra SEA Games XXXII/2023 Kamboja.Lebih dari itu, tiga rekor angkatan pada pesta olahraga dua tahunan di Asia Tenggara terpecahkan saat berlaga di National Olympic Stadium, Phnom Penh, Minggu. Rekor tersebut milik Rahmat Erwin Abdullah pada SEA Games XXXI/2021 Vietnam.Rizki mengangkat snatch seberat 156kg memecahkan rekor SEA Games yang semula tercatat 155kg atas nama Rahmat Erwin Abdullah. Kemudian angkatan clean and jerk dengan 191kg menggeser rekor 190kg milik Erwin.Begitu juga di total angkatan, Rizki membukukan 347kg atau lebih baik dari Erwin tahun lalu di Vietnam dengan 345kg."Bersyukur pada tiga angkatan saya berhasil memecahkan rekor milik teman saya sendiri Erwin. Saya termotivasi karena tampil di kelas spesialis saya 73kg," ujar Rizki yang tahun lalu di SEA Games 2021 tahun lalu turun di kelas 81kg dan meraih perak.Adapun pada SEA Games Kamboja, Rizki mengalahkan lifter Thailand, Anucha Doungsri dengan angkatan snatch seberat 140kg, clean and jerk 175kg, dan total angkatan 315kg. Perunggu diraih lifter Vietnam Ky Su Bui dengan snatch (136kg), clean and jerk (175kg), serta total angkatan (311kg).Kemenangan ini memotivasi Rizki untuk bisa terus berprestasi. Target utamanya adalah tampil di Olimpiade 2024 Paris."Target saya selanjutnya adalah meraih prestasi Asian Games Hangzhou dan Bahkan meraih tiket Olimpiade Paris di kelas 73kg," kata Rizki.Dia juga mengaku belum puas dengan hasil yang dicapainya tersebut. Targetnya ke depan ia ingin memperbaiki semua jenis angkatannya itu. "Usai SEA Games saya harus berlatih keras lagi untuk memperbaiki angkatan saya," ujarnya.Tambahan emas dari Rizki membuat angkat besi mengoleksi tiga emas dan tiga perunggu. Pada hari yang sama Juliana Klarisa meraih emas di kelas 55kg putri.