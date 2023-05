Jadi Duta Global NBA, Suga BTS Ramaikan Kampanye NBA Finals 2023

SINAR HARAPAN -- Musisi Korea Selatan Suga BTS ikut meramaikan kampanye NBA Finals 2023 yang akan dimulai pada 2 Juni 2023.

Suga BTS muncul dalam video kampanye NBA Finals 2023 bertajuk 'We Are All in The Finals' yang dirilis oleh YouTube pada 10 Mei 2023.

Kampanye berdurasi 1 menit 4 detik itu merepresentasikan euforia keseruan NBA Finals.

Diiringi lantunan lagu dari Adele berjudul Hometown Glory kampanye final bola basket liga Amerika ini juga menggambarkan luapan emosi dan perasaan yang dirasakan pemain dan penggemar dalam setiap pertandingan hingga kemenangan mengangkan Trofi Larry O'Brien tiba.

Selain Suga BTS, beberapa selebritas lain dan legenda NBA juga turut meramaikan video kampanye itu, di antaranya presenter Jimmy Kimmel, legenda skateboard Tony Hawk, pemenang NFL Peyton dan Eli Manning.

Video pun ditutup oleh dua legenda NBA Larry Bird dan Magic Johnson sebagai dua pemain terbaik dalam sejarah NBA yang memamerkan cincin kejuaraan mereka.

Final NBA memang menjadi salah satu momen besar tahunan di Amerika, khususnya untuk para penggemar bola basket.

"NBA Finals merupakan pertunjukan berskala global yang menjadi puncak dari rangkaian perjalanan pertandingan sepanjang musim," kata Chief Marketing Officer NBA, Tammy Henault, dilansir dari Antara.

"Kami sangat senang dapat menyatukan para pemain legenda NBA, selebritas, dan para penggemar untuk berbagi emosi dan antusiasme mereka pada momen yang paling ditunggu," tambahnya.

Keterlibatan Suga BTS dalam gelaran NBA bukan tanpa sebab.

Pasalnya sejak April lalu Suga telah dinobatkan sebagai brand ambassador global NBA.

Sebagai duta NBA, Suga akan menyapa para penggemar NBA di seluruh dunia pada sisa musim 2022-2023.

