AS Roma Menang Tipis 1-0 atas Bayer Leverkusen pada Leg Pertama Semifinal Liga Europa

SINAR HARAPAN--AS Roma meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Bayer Leverkusen dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Europa di Stadion Olimpico pada Jumat dini hari WIB.



Gol kemenangan I Lupi dicetak oleh Edoardo Bove di babak kedua atau tepatnya pada menit ke-63.



Meski kalah penguasaan bola, Roma tampil agresif dengan menciptakan delapan peluang dan empat di antaranya on target. Sedangkan Leverkusen membuat enam percobaan dengan hanya satu yang mengarah ke gawang.



Kemenangan ini menjadi modal bagi skuad asuhan Jose Mourinho itu dalam bertandang ke Bay Arena di leg kedua, demikian catatan laman resmi UEFA.



Leverkusen yang bertindak sebagai tim tamu justru bermain agresif sejak menit awal dan menekan Roma. Peluang pertama diciptakan Robert Andrich lewat sepakan dari kotak penalti yang tepat ke pelukan Rui Patricio.



Leverkusen mengancam lagi pada menit ke-7, Florian Wirtz tinggal berhadapan dengan Patricio. Namun, tendangannya justru melenceng ke sisi gawang.



Pada menit ke-19, AS Roma mendapatkan peluang terbaik pertama mereka melalui sundulan Roger Ibanez di kotak penalti. Namun, Lukas Hradecky masih bisa menyelamatkan gawangnya dengan sebuah penyelamatan gemilang.



Setelah itu tidak ada peluang berarti dari kedua tim dan skor 0-0 menutup babak pertama.



Roma tancap gas untuk menyerang Leverkusen sejak babak kedua dimulai.



Tim tuan rumah akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-60. Tammy Abraham melepaskan umpan tarik ke kotak penalti yang diterima Bove sebelum dia melepaskan tendangan ke gawang.



Hradecky masih bisa menepisnya, tetapi bola rebound dengan cepat ditendang Bove lagi menjadi gol. AS Roma unggul 1-0.



Roma hampir membuat gol tambahan enam menit kemudian pada menit ke-66 andai saja sepakan Andrea Belotti dari sudut sempit tidak dibendung Hradecky.



Leverkusen mendominasi penguasaan bola dan menekan Roma demi mencetak gol penyeimbang di sisa waktu pertandingan.



Tim asuhan Xabi Alonso itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-87, tetapi Roger Ibanez membuang bola sebelum melewati garis gawang.



AS Roma berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 mereka hingga pertandingan selesai.



Susunan pemain

AS Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Roger Ibanez; Zeki Celik, Edoardo Bove (Georginio Wijnaldum 76'), Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pellegrini; Andrea Belotti (Paulo Dybala 77'), Tammy Abraham.



Bayer Leverkusen (3-4-1-2): Lukas Hradecky; Odilon Kossounou (Mitchel Bakker 36'), Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong; Robert Andrich (Nadiem Amiri 92'), Exequiel Palacios, Piero Hincapie; Moussa Diaby (Amine Adli 72'), Adam Hlozek (Sardar Azmoun 72'), Florian Wirtz.