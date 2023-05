Real Madrid Lawan Manchester City Berakhir Imbang pada Leg Pertama Semi Final Liga Champions

SINAR HARAPAN--Laga semifinal leg pertama Liga Champions antara Real Madrid kontra Manchester City berakhir imbang 1-1 yang tersaji di Santiago Bernabeu pada Rabu dini hari WIB.



Madrid sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Vinicius Junior di babak pertama sebelum Manchester City menyamakan kedudukan melalui gol Kevin de Bruyne di babak kedua.



Kedua tim akan kembali berhadapan di leg kedua pada 18 Mei yang akan digelar di markas Manchester City, Etihad Stadium, demikian catatan laman resmi UEFA.



Real Madrid mengungguli Manchester City pada babak pertama laga Liga Champions. El Real unggul 1-0 via gol Vinicius Junior.



Leg pertama semifinal Liga Champions menggelar duel Real Madrid vs Man City. Laga berlangsung di Santiago Bernabeu, Rabu (10/5/2023) dini hari WIB.



Manchester City langsung mengurung pertahanan Real Madrid. Peluang pertama diciptakan tim tamu pada menit ke-7 lewat tendangan on target Kevin De Bruyne dari luar kotak penalti, tetapi bola masih bisa ditepis Thibaut Courtois.



City kembali mengancam pada menit ke-13. Kali ini tendangan jarak jauh Rodri yang mampu ditepis oleh Courtois.



Kiper asal Belgia itu​​​​​​​ dua kali menyelamatkan gawangnya dari kebobolan dari serangan yang dilancarkan Erling Haaland.



Real Madrid baru balas menyerang pada menit ke-25. Umpan Vinicius Junior ke arah Karim Benzema di depan gawang masih bisa diblok bek John Stones dengan baik.



Suporter tuan rumah bersorak setelah Real Madrid membu​​​​​​​ka keunggulan pada menit ke-33. Vinicius mencatatkan namanya di papan skor.



Eduardo Camavinga membawa bola dari pertahanan sendiri dan memberi bola ke Vinicius di wilayah pertahanan City. Penyerang asal Brasil itu langsung menembak bola masuk ke dalam gawang yang gagal dibendung Ederson. Los Blancos unggul 1-0.



City berusaha mengejar ketertinggalan sebelum turun minum, tetapi upaya mereka belum membuahkan hasil. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Real Madrid 1-0.



Tim tuan langsung bermain menyerang sejak babak kedua dimulai dan mendapatkan peluang lewat percobaan Karim Benzema pada menit ke-49, tetapi arah bola masih belum on target.



City nyaris menyamakan kedudukan dua menit berselang, andai saja bola tendangan Kevin De Bruyne dari jarak dekat tidak berhasil ditepis Courtois.



The Citizens akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-67. Kali ini tendangan keras De Bruyne dari luar kotak penalti sukses menjebol pojok kiri bawah gawang rekan senegaranya.



Pada menit ke-77, Real Madrid hampir mencetak gol. Bola tandukan Benzema dari jarak dekat masih dapat diblok oleh Ederson.



Tim tuan rumah berusaha keras untuk mencetak gol kemenangan di sisa waktu laga. Namun, skor 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.



Susunan pemain

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Toni Kroos (84' Aurelien Tchouameni), Luka Modric (87' Nacho Fernandez); Rodrygo (81' Marco Asensio), Karim Benzema, Vinicius Junior.



Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji; John Stones, Rodri; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Jack Grealish; Erling Haaland.