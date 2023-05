West Ham United Siap Lepas Gelandang Declan Rice dengan Harga Sekitar Rp 2,2 Triliun

Declan Rice (Foto: greenstreetshammers.com)

SINAR HARAPAN--Klub Liga Inggris West Ham United dikabarkan siap untuk melepas dengan banderol 120 juta poundsterling atau sekira Rp2,2 triliun kepada klub yang bermain di Liga Champions.



Dikutip dari Sky Sports, Selasa, West Ham juga diyakini siap untuk menerima opsi lain berupa dana segar sebesar 100 juta poundsterling (sekira Rp1,8 triliun) ditambah pemain yang berposisi sebagai gelandang dari klub yang berminat menggaet Rice.



Harga tinggi yang dipatok West Ham tidak terlepas dari pandangan The Hammers bahwa Rice adalah salah satu gelandang terbaik di dunia serta masih berusia muda, tepatnya 24 tahun.



West Ham dikabarkan telah berjanji untuk tidak menghalangi mimpi Rice yang ingin bermain pada kompetisi kasta tertinggi antar-klub Eropa Liga Champions.



Meski begitu, West Ham hanya akan menjual Rice jika dana yang diajukan sesuai dengan keinginan mereka dan hasil penjualan Rice akan digunakan untuk memperkuat tim.



Dikabarkan Arsenal menjadi pelabuhan selanjutnya dari Rice, sementara klub Liga Inggris lainnya yaitu Chelsea, Manchester United dan Liverpool turut menunjukkan ketertarikan kepada pemain asal Inggris tersebut.



Pemain keturunan Irlandia tersebut masih menyisakan dua tahun kontraknya bersama West Ham dan memiliki opsi untuk memperpanjangnya dengan durasi satu musim.



Rice telah menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan West Ham, 18 bulan lalu, dengan nilai gaji mencapai 200 ribu poundsterling (sekira Rp3,7 miliar) per pekan.



Diyakini Rice kini menerima gaji sebesar 70 ribu poundsterling per pekan dan dia akan bersedia pindah pada musim panas ini jika mendapatkan tawaran tiga kali lipat dari yang ia terima sekarang.



Pada musim ini Declan Rice tercatat menjadi pilar penting dari West Ham dan mencatatkan 44 penampilan di berbagai ajang serta menyumbangkan masing-masing empat gol dari total 3.666 menit bermain.



West Ham kini tengah berusaha untuk menghindari zona degradasi dan tengah berjuang untuk mencapai partai final Liga Conference dengan menghadapi AZ Alkmaar pada babak semifinal.