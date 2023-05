Jadwal SEA Games 2023 Kamis Ini: Indonesia Berpeluang Merebut Medali

SINAR HARAPAN - Kontingen Indonesia dari lima cabang olahraga yakni obstacle race, bola voli, sepak bola, hoki indoor, dan kun bokator akan melakoni pertandingan sehari sebelum upacara pembukaan SEA Games XXXII/2023 Kamboja.



Bahkan untuk kun bokator, pertandingan akan bergulir dari babak penyisihan hingga perebutan medali di Chroy Changvar Convention Center, Phnom Penh, Kamis 4 Mei 2023 mulai pukul 16.00 WIB.



Terdapat enam atlet kun bokator Indonesia yang akan bersaing. Mereka adalah Alfadhila Ramadhan (nomor spirit form perseorangan putra), Riana Oktavia (spirit form perseorangan putri), Gema Nur Arifin (shield form perseorangan putra - bamboo), Delsya Anggraeni (shield form perseorangan putri - bambo), Dzaki Fadhlurrohman (hands form perseorangan putra - bare), dan Dwi Jayanti (hands form perseorangan putri - bare).

Selain itu, cabang lain yang juga dipertandingkan hari ini adalah obstacle race untuk nomor estafet beregu putra dan putri.



Hoki indoor putra dan putri juga akan melanjutkan perjuangan mereka pada babak penyisihan grup dalam pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara edisi ke-32 tersebut.



Tim putra akan berhadapan dengan Kamboja, sementara untuk tim putri bersaing dengan Thailand di Dinasaur Park Hall, Phnom Penh.

Pertandingan yang paling dinantikan adalah dari cabang sepak bola, Timnas Indonesia U-22 akan bersaing dengan Myanmar pada lanjutan Grup A di Olympic National Stadium. Lalu, tim bola voli putra Indonesia juga akan bersaing melawan Kamboja di Indoor Main Hall Olympics Complex.



Berikut jadwal lengkap Kontingen Indonesia di SEA Games 2023, Kamis (4/5):



Obstacle Race

08:00 WIB - Babak eliminasi nomor estafet beregu putri

08:00 WIB - Babak eliminasi nomor estafet beregu putra



Sepak Bola

16:00 WIB - Indonesia vs Myanmar



Bola Voli

17:00 WIB - Indonesia vs Singapura (putra)



Hoki Indoor

14:15 WIB - Indonesia vs Thailand (putri)

18:00 WIB - Indonesia vs Kamboja (putra)



Kun Bokator

16:00 WIB - Alfadhila Ramadhan (spirit form perseorangan putra)

16:00 WIB - Riana Oktavia (spirit form perseorangan putri)

16:00 WIB - Gema Nur Arifin (shield form perseorangan putra - bamboo)

16:00 WIB - Delsya Anggraini (shield form perseorangan putri - bamboo)

16:00 WIB: Dzaky Fadlurrohman (hands form perseorangan putra - bare)

16:00 WIB: Dwi Jayanti (hands form perseorangan putri - bare).***