Serena Williams Umumkan Kelahiran Anak Keduanya di Acara Met Gala New York

SINAR HARAPAN - Mantan petenis legendaris Serena Williams mengumumkan kelahiran anak keduanya di acara Met Gala, New York pada Senin 1 Mei 2023 waktu setempat.



"Sangat senang ketika Anna Vintour mengundang kami bertiga untuk hadir di Met Gala," demikian Williams menulis di akun Instagram resminya, sebelum ia tiba di Metropolitan Museum of Art. Untuk melengkapi tulisan tersebut, ia memasang foto dirinya yang mengenakan gaun berwarna hitam dan putih bersama dengan suaminya Alexis Ohanian. Pasangan Williams dan Ohanian telah memiliki satu orang anak, yakni Olympia yang lahir pada September 2017.



Pada tahun lalu, Williams yang telah mengoleksi 23 gelar grand slam dan sejumlah medali emas Olimpiade, mengumumkan pensiun dari dunia tenis pada ajang US Open.

"Saya siap untuk, sebagaimana layaknya seorang ibu, mengeksplorasi versi yang berbeda dari Serena," kata Williams saat itu.



Pada tahun lalu, dalam artikel di majalah Elle, Williams menceritakan perjuangannya melahirkan Olympia, yang dilakukan dengan operasi C-section darurat serta masalah pembekuan darah di paru-parunya tidak lama setelah itu.



Williams bukan satu-satunya orang yang mengumumkan kehamilan di acara Met Gala, model Karlie Kloss juga mengonfirmasi kehamilan keduanya di acara itu.

Met Gala merupakan acara pengumpulan dana tahunan untuk Costume Institute, yang diselenggarakan di Metropolitan Museum of Art.***