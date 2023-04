Manchester United dan Arsenal Bakal Bertanding di Ajang Tur Pramusim di New York pada Juli Mendatang

SINAR HARAPAN - Dua tim papan atas Premier League atau Liga Inggris Manchester United dan Arsenal bakal bertanding di ajang tur pramusim yang digelar di New York pada Juli.



Pertandingan antara The Red Devils melawan The Gunners bakal digelar untuk pertama kalinya di daratan Amerika.



"Manchester United versus Arsenal adalah salah satu pertandingan paling terkenal dan dinantikan dalam kalender sepak bola Inggris dan pendukung dari kedua klub memahami seberapa besar persaingan antara kedua belah pihak," kata Direktur Sepak Bola Manchester United John Murtough melansir laman resmi klub, Sabtu 29 April 2023.

Manchester United dan Arsenal memang punya perseteruan sengit dan panjang di Inggris, terutama dalam masa kepemimpinan dua pelatih ikonik yaitu Sir Alex Ferguson di "Manchester Merah" dan Arsene Wenger di klub "London Merah".



"Terakhir kali United bermain di New York adalah pada 2011, jadi kami sangat senang bisa kembali setelah penantian yang begitu lama. Tidak ada lokasi yang lebih baik selain Amerika untuk memulai tur klub 2023,” ungkap John Murtough.



Selain bakal melawan Arsenal, Manchester United dijadwalkan menjamu klub yang baru promosi ke divisi keempat Liga Inggris Wrexham AFC di San Diego dan raksasa Liga Jerman Borussia Dortmund di Las Vegas.

Saat ini Manchester United fokus dalam perebutan satu tiket Liga Champions musim depan. The Red Devils berada di peringkat keempat Liga Inggris dengan perolehan 60 poin.



Di sisi lain, Arsenal kini berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan torehan 75 poin dan sedang berjuang dalam perebutan gelar melawan juara bertahan Manchester City yang kini meraup 73 poin di peringkat kedua.***