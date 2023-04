Sudah Defisit Tiga Gol, Bayern Muenchen Berat Balikkan Keadaan Lawan Manchester City Kamis Dini Hari Nanti

SINAR HARAPAN--Bayern Muenchen bakal melakoni pertandingan berat di leg kedua perempat final Liga Champions atau UEFA Champions League (UCL) melawan Manchester City, Kamis (20/4) pagi WIB.



Pasalnya Die Roten harus mengejar margin tiga gol meski mereka akan memperoleh dukungan penuh dari suporter di Allianz Arena.



Juara bertahan Bundesliga itu menelan kekalahan 0-3 pada leg pertama di stadion Etihad (12/4).



Berkaca pada catatan sejarah di perempat final 2018, AS Roma dapat mengembalikan ketertinggalan tiga gol dari Barcelona. Roma yang sebelumnya kalah 1-4 di Stadion Camp Nou berhasil mengamankan tiket semi final setelah menumbangkan El Barca 3-0 di Stadion Olympico.



Semangat itu yang coba dibawa oleh The Bavarians. Meski begitu, performa Muenchen tidak terlalu menjanjikan di tangan Thomas Tuchel karena mereka tersingkir dari ajang Piala Jerman setelah kalah dari SC Freiburg (5/4).



Di Bundesliga pekan lalu, Muenchen ditahan imbang 1-1 oleh tim papan tengah Hoffenheim.



Di sisi lain, performa Manchester City jauh lebih konsisten. Anak asuh Pep Guardiola meraih sepuluh kemenangan beruntun di semua kompetisi. Selain itu, The Citizens belum terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir.



Kembalinya mantan pelatih Muenchen, Guardiola bakal menjadi mimpi buruk bagi suporter Die Roten, pasalnya The Citizens hanya kebobolan dua gol dari lima pertandingan dengan mencatatkan tiga kali pertandingan tanpa kebobolan.



Komentar Pelatih



Pelatih Bayern Muenchen Thomas Tuchel

"Kami tidak dapat menciptakan keajaiban hanya dengan berbicara. Jelas pembahasan yang berbeda. Dengan skor 3-0, ini tentang level yang realistis. Permainan kami pada Sabtu jelas tidak membantu. Kami percaya pada diri sendiri dan kami percaya menang setiap babak. Jika kami memenangkan kedua babak, apa pun bisa terjadi," kata Thomas Tuchel dalam konferensi pers melansir laman resmi klub, Rabu.



Pelatih Manchester City Pep Guardiola

“Ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri melawan salah satu yang terbaik di Eropa dan kami akan mencoba memaksakan permainan kami," kata Pep Guardiola dalam konferensi pers melansir laman resmi klub, Rabu.



Pemain Kunci



Thomas Muller

Bayern Muenchen pasti akan menyerang sejak awal pertandingan. Peran Muller sebagai "Raumdeuter" atau pemain pembuka ruang sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan City.



Erling Haaland

Haaland musim ini menjadi bomber andalan The Citizens dengan torehan 47 gol di semua kompetisi. Di UCL penyerang asal Norwegia itu telah mencatatkan 11 gol termasuk satu gol di leg pertama melawan Muenchen.



Prediksi susunan pemain



Bayern Muenchen (4-2-3-1); Yann Sommer (GK), Alphonso Davies, Matthijs De Ligt, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Jamal Musiala, Leroy Sane, Thomas Muller.



Manchester City (4-3-3); Ederson Moraes (GK), John Stones, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Erling Haaland, Jack Grealish.