AS Roma Kokohkan Diri di Posisi Ketiga Klasemen Liga Italia Usai Hancurkan Udinese 3-0

SINAR HARAPAN - AS Roma mengokohkan diri di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia usai menghancurkan Udinese dengan skor 3-0 pada pekan ke-30 di Stadion Olimpico, Roma, Minggu 16 April 2023 malam waktu setempat.



Pada pertandingan ini kemenangan AS Roma hadir berkat gol yang dicetak oleh Edoardo Bove, Lorenzo Pellegrini serta Tammy Abraham.



Kemenangan ini menjaga posisi AS Roma di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 56 poin dri 30 pertandingan, sedangkan Udinese masih tertahan di posisi ke-12 dengan raihan 39 poin.

Meski tidak dominan dalam penguasaan bola, AS Roma dapat lebih sering memberikan ancaman ke lini pertahanan Udinese dengan melepaskan 12 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran.



Pada babak pertama AS Roma langsung mengambil inisiatif menyerang dan sempat memberikan ancaman melalui sundulan Bryan Cristante yang masih menyamping dari gawang Udinese.



AS Roma hampir membuka keunggulan ketika Gianluca Mancini dapat melepaskan tandukkan yang mengarah ke gawang Udinese, namun bola masih dapat ditepis oleh kiper Marco Silvestri.

Georginio Wijnaldum hampir membawa tim tuan rumah unggul lebih dulu, akan tetapi tendangan kerasnya masih dapat dihalau oleh Silvestri.



Skuad asuhan Jose Mourinho berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-37 melalui gol yang dicetak oleh Edoardo Bove yang memanfaatkan bola pantul hasil tendangan penalti Cristante sehingga skor berubah menjadi 1-0. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama usai.



Pada babak kedua Udinese meningkatkan intensitas serangan mereka dalam rangka mencari gol penyeimbang, namun AS Roma dapat mengimbangi permainan tim tamu tersebut.

AS Roma berhasil menambah keunggulan pada menit ke-55 ketika umpan terobosan Andrea Belotti dapat dikonversi menjadi gol oleh Lorenzo Pellegrini sehingga skor berubah menjadi 2-0 pada menit ke-55.



Udinese memiliki peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan ketika mendapatkan hadiah tendangan penalti setelah Gianluca Mancini melakukan handsball di kotak terlarang.



Roberto Pereyra yang maju sebagai algojo gagal melaksanakan tugasnya dengan baik usai tendangan penaltinya dapat diselamatkan oleh kiper AS Roma Rui Patricio.

Giallorossi memastikan kemenangan mereka pada pertandingan usai menambah keunggulannya menjadi 3-1 usai Tammy Abraham mencetak gol memanfaatkan umpan silang Leonardo Spinazzlola pada menit 90+1. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan usai.



Selanjutnya AS Roma akan bertandang ke markas Atalanta pada pekan ke-31 Liga Italia, Senin (24/4) waktu setempat, sedangkan Udinese akan menjamu Cremonese, sehari sebelumnya.***