Chelsea Merana di Kandang Real Madrid, Kalah 0-2 dan Kehilangan Ben Chilwell

SINAR HARAPAN--Chelsea tak berdaya di kandang Real Madrid dengan kebobolan dua gol pada laga leg pertama perempat final Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis dini hari.

Selain dua gol yang dicetak Karim Benzema pada menit 21 dan Asensio menit 74, Chelsea juga kehilangan bek sayap Ben Chilwell yang diganjar kartu merah karena menjatuhkan Rodrygo.

Pelatih sementara Frank Lampard belum mampu memperbaiki performa tim yang kurang terorganisir dalam pertahanan maupun penyerangan.

Tuan rumah Real Madrid langsung mendominasi permainan sejak babak pertama. Karim Benzema membuat Real Madrid unggul. Gol bermula dari umpan lambung bek Dani Carvajal dan disambut Vinícius Junior, namun ditepis kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga. Benzema dengan mudah menceploskan bola yang mengarah padanya menjadi gol.

Statistik babak pertama menunjukkan Real Madrid membuat 10 tembakan dengan delapan diantaranya tembakan ke arah gawang. Sedang Chelsea hanya membuat tiga kali shot dengan dua kali shots on target.

Los Blancos memasang trio penyerangnya sebagai starter, yakni Rodrygo, Vinicius Junior, dan Karim Benzema. Trisula ini didukung tiga gelandang kreatif yaitu Toni Kroos, Luka Modric, dan Valverde

Sedang empat bek di depan kiper Courtois adalah Carvajal, Militao, Alaba, dan Camavinga. Formasi 4-3-3 seperti ini kerap ditampilkan Real Madrid dibawa asuhan pelatih Carlo Ancelotti.

Sementara itu, Chelsea yang sukses dengan pertahanan baik saat melaju ke babak perempat final, memasang formasi 3-5-2. Lima gelandang tersebut adalah Chilwell, Enzo, Kante, Kovacic, dan James, sementara tiga beknya Fofana, Thiago Silva, dan Koulibaly, dan dua striker Sterling dan Felix.

Susunan Pemain:

Real Madrid (4-3-3): Courtois: Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga: Kroos, Modric, Valverde: Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Chelsea (3-5-2): Kepa: Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; Chilwell, Enzo, Kante, Kovacic, James; Sterling, Felix.

rnabeu, Madrid, Kamis (13/4/2023) dini hari WIB, Real Madrid langsung mendominasi penguasaan bola. Chelsea sebaliknya, bermain sabar dan menunggu serangan balik.Peluang didapat Chelsea di menit kedua. Lewat serangan balik cepat, Joao Felix menerima umpan terobosan dari N'Golo Kante dan berlari sendirian ke depan gawang. Meski dijaga Eder Militao, Felix bisa melepaskan shot dan ditepis Thibaut Courtois.Sepuluh menit Madrid cukup kesulitan, sampai akhirnya mulai menemukan cara melancarkan serangan efektif. Vinicius Junior dan Karim Benzema sempat gantian membuat shot on target ke gawang Chelsea , namun masih bisa dimentahkan Kepa Arrizabalaga.Gol! Madrid akhirnya bisa mendapat gol lebih dulu di menit ke-21. Berawal dari umpan Dani Carvajal ke kotak penalti, bola bisa diterima Vinicius dan meneruskannya dengan sontekan. Bola sempat ditepis Kepa, namun Benzema langsung menyambar bola muntahnya menjadi gol. Tuan rumah unggul 1-0. Chelsea coba merespons gol itu dengan peluang emas dua menit berselang. Sterling bisa meneruskan crossing James dari kanan, namun sepakannya bisa ditepis Courtois dengan saves gemilang.Jual beli serangan terjadi setelahnya. Chelsea coba membalas lagi lewat upaya Joao Felix, namun sepakannya bisa diblok. Sementara trio lini depan Real Madrid , Karim Benzema, Vinicius, dan Rodrygo, terus mengancam The Blues di sisa waktu babak pertama. Namun, skor 1-0 bertahan sampai peluit tanda istirahat berbunyi.