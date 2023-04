Disebut Banyak Drama, Mourinho Balas Kritikan Mantan Pemain Real Madrid Antonio Cassano

SINAR HARAPAN - Jose Mourinho membalas kritikan mantan pemain Real Madrid Antonio Cassano yang mengkritiknya banyak drama dan tidak memberikan apapun dalam sepak bola.



Kritikan Cassano menyusul keterkaitan pelatih asal Portugal itu yang kembali dihubungkan dengan mantan klubnya Real Madrid.



Pelatih yang saat ini melatih AS Roma itu masuk dalam kandidat sebagai pengganti Carlo Ancelotti yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini.

Baca Juga: Atletico Madrid Kalahkan 10 Pemain Rayo Vallecano dengan Skor 2-1

"Semua orang bebas untuk berpendapat dan kritik, tetapi ketika berbicara mengenai orang lain seperti yang dilakukan Antonio itu berbeda," kata Mourinho kepada Daily Mail, Minggu 9 April 2023.



"Beberapa dari kami bekerja di sepak bola, dia hanya ingin menikmati sepak bola sesuai keinginannya. Cassano bermain untuk Roma, Inter dan Real Madrid. Di Madrid orang hanya mengingatnya mengenakan jaket pemain cadangan. Dengan Roma dia memenangkan Supercopa tanpa bermain di pertandingan. Di Inter bahkan dia tidak ikut serta dalam laga persahabatan Piala Lombardy," kata pelatih berjuluk The Special One itu.



Mourinho kemudian membandingkan pencapaiannya sebagai pelatih menangani Real Madrid, AS Roma dan Inter Milan.

Baca Juga: Sundulan Kepala Roberto Firmino Selamatkan Liverpool dari Kekalahan atas Arsenal

"Kalian tahu apa yang aku menangkan bersama Inter, Real Madrid dan Roma. Mungkin dia mempunyai masalah dengan saya, tapi saya merasa tidak ada masalah dengannya," kata Mourinho



Jose Mourinho berhasil menjadi pelatih pertama yang menjuarai tiga turnamen mayor Eropa seperti Champions League, Europa League dan Conference League.



Bersama Inter, Mourinho meraih gelar treble keduanya sepanjang karir setelah membawa Il Nerazzurri menjuarai Serie A, Copa Italia dan Champions League di musim 2009-2010.

Baca Juga: Crystal Palace Hancurkan Leed United 5-1 di Elland Road

Sementara karirnya bersama Los Blancos, Mourinho berhasil memperoleh satu gelar LaLiga dan satu gelar Copa Del Rey dalam tiga musim masa kepelatihannya.



Pada musim lalu, Mourinho mengantarkan AS Roma meraih trofi Eropa pertama setelah menang atas Feyenoord dalam ajang Conference League.***