AS Roma naik ke posisi ketiga Liga Italia setelah tekuk Torino 1-0

Paulo Dybala (Foto: Dok/Bola.net)

SINAR HARAPAN--AS Roma naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia setelah menekuk Torino 1-0 pada pekan ke-29 di Stadion Olimpico di Torino, Turin, Sabtu malam waktu setempat.



Pada pertandingan ini satu-satunya gol kemenangan AS Roma lahir melalui tendangan penalti Paulo Dybala, demikian catatan Liga Italia.



Berkat kemenangan ini kini AS Roma berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 53 poin dari 29 laga, sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 38 poin.



Pada babak pertama AS Roma memiliki peluang emas untuk unggul cepat setelah mendapatkan hadiah penalti usai bek Torino Perr Schuurs melakukan handsball di kotak terlarang.



Paulo Dybala yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya usai tendangan penaltinya tak bisa ditebak oleh kiper Vanja Milinković-Savić sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit ke-8.



Torino berusaha mencari gol penyeimbang salah satunya melalui upaya yang dilakukan oleh Ricardo Rodriguez, namun tendangannya masih menyamping dari gawang Rui Patricio.

Roma hampir menggandakan keunggulan melalui tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Georginio Wijnaldum, namun bola masih melambung tipis di atas mistar gawang.



Skuad asuhan Jose Mourinho kembali memiliki peluang, kali ini melalui tendangan Bryan Cristante yang masih menyamping dari gawang Torino. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.



Pada babak kedua Torino mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu melalui sundulan Aleksei Miranchuk memanfaatkan umpan Rodriguez, namun bola masih dapat ditepis Rui Patricio.



AS Roma berupaya menambah keunggulan, kali ini melalui sundulan Chris Smalling memanfaatkan umpan sepak pojok Dybala, akan tetapi bola masih belum menemui sasaran.



Skuad asuhan Ivan Juric hampir menyamakan kedudukan ketika Pietro Pellegri hampir mencetak gol setelah melepaskan tendangan di kotak penalti AS Roma, namun bola masih belum menemui sasaran.



Pada waktu tambahan babak kedua AS Roma hampir menggandakan keunggulan melalui tendangan Tammy Abraham, namun bola masih melambung di atas mistar gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu tetap bertahan.



Selanjutnya AS Roma akan menjamu Udinese pada pekan ke-30 Liga Italia, Senin (17/4), sedangkan Torino akan menghadapi Salernitana, sehari sebelumnya.