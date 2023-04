FA Dakwa Liverpool atas Protes Pemain ke Wasit saat Menghadapi Manchester City

SINAR HARAPAN - federasi sepak bola inggris (FA) mendakwa klub Liverpool atas perlakuan pemain yang memprotes tidak pantas ke Wasit saat melawan Manchester City.



Peristiwa itu terjadi saat pemain Liverpool mengepung Wasit Simon Hooper dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Etihad, Sabtu (1/4).



Sejumlah pemain melayangkan protes kepada Wasit karena menganggap gelandang City Rodri yang seharusnya memperoleh kartu kuning kedua.

Insiden itu terjadi pada babak pertama saat Rodri, yang sudah menerima kartu kuning, menarik winger Liverpool Cody Gakpo dalam proses serangan balik yang dilancarkan kubu The Reds.



Keputusan itu sangat krusial karena skor masih berimbang 1-1. Liverpool akhirnya mengakui ketangguhan The Citizens setelah kebobolan tiga gol di babak kedua dan laga berakhir dengan skor 1-4.



"Liverpool telah didakwa setelah para pemainnya mengepung Wasit pada menit ke-34 saat pertandingan Liga Premier melawan Manchester City pada Sabtu 1 April," rilis FA melansir dari The Mirror, Jumat 7 April 2023.

"Diduga bahwa Liverpool gagal memastikan para pemainnya berperilaku tertib dan/atau tidak berperilaku dengan cara yang tidak pantas, dan klub memiliki waktu hingga Rabu 12 April untuk menanggapinya." tambah FA.



The Reds mendapatkan hukuman yang sama seperti baru-baru ini terjadi di Februari, ketika mereka didakwa oleh FA dalam derby Merseyside melawan Everton.



Dalam pertandingan itu, kiper Everton Jordan Pickford dan bek Liverpool Andy Robertson terlibat perselisihan.***