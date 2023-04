Frank Lampard Akan Kembali Tukangi Chelsea Sampai Akhir Musim

SINAR HARAPAN--Frank Lampard akan kembali melatih Chelsea untuk kedua kalinya, tetapi kali ini dia ditunjuk sebagai Pelatih sementara hingga akhir musim ini.



Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa Lampard menandatangani kontrak jangka pendek di Chelsea.



"Frank Lampard akan menjadi Pelatih sementara Chelsea yang baru - pada prinsipnya ada kesepakatan yang berlaku hingga akhir musim. Here we go," tulis Romano di akun Twitter-nya pada Kamis.



"Lampard telah menerima kontrak jangka pendek. Chelsea akan melanjutkan proses atau pembicaraan untuk merekrut Pelatih baru untuk proyek jangka panjang."



"Dokumen sudah siap ditandatangani Frank Lampard untuk menjadi Pelatih sementara, tinggal menunggu pernyataan resmi klub. Ashley Cole akan masuk dalam jajaran staff Pelatih Lampard," lanjut Romano.

Lampard sendiri dipecat awal musim ini oleh Everton dan belum melatih klub lain sejak itu. Dia juga pernah dipecat oleh Chelsea pada 2021 setelah hanya 18 bulan melatih mantan klubnya itu.

Chelsea telah memutuskan kontrak Graham Potter setelah menjalani serangkaian hasil buruk musim ini meski pihak klub telah memberinya dukungan penuh dengan mendatangkan banyak pemain baru.



Di sisa akhir musim ini, The Blues terlempar ke peringkat ke-11 Klasemen Liga Inggris dan akan menghadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions.

Penunjukan Lampard dianggap sebagai solusi sementara karena dia sangat mengenal Chelsea. Pelatih baru dinilai harus membutuhkan waktu lebih banyak untuk beradaptasi.