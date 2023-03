Carlos Alcaraz Rebut Kembali Peringkat Satu Dunia, Rafael Nadal Keluar dari 10 Besar

SINAR HARAPAN - Carlos Alcaraz kembali ke peringkat teratas ATP, Senin 20 Maret 2023 setelah kemenangannya di Indian Wells, sementara Rafael Nadal keluar dari 10 besar untuk pertama kalinya dalam 18 tahun.



Petenis Spanyol Alcaraz mengalahkan petenis Rusia Daniil Medvedev di final Indian Wells, Minggu 20 Maret 2023 waktu setempat atau Senin WIB, untuk merebut kembali posisi teratas dari Novak Djokovic yang absen dari Indian Wells karena persyaratan vaksinasi Covid-19 untuk memasuki Amerika Serikat.



Petenis Amerika Taylor Fritz turun lima peringkat ke peringkat 10 dunia setelah perjuangannya mempertahankan gelar berakhir di perempat final.



Nadal, yang cedera sejak tersingkir di babak kedua Australian Open, turun ke posisi ke-13.



Juara Grand Slam 22 kali itu masuk 10 besar sejak April 2005.



Berikut peringkat 20 teratas ATP seperti dikutip dari AFP:



1. Carlos Alcaraz (Spanyol) 7.420 poin (+1)

2. Novak Djokovic (Serbia) 7.160 (-1)

3. Stefanos Tsitsipas (Yunani) 5.770

4. Casper Ruud (Norwegia) 5.560

5. Daniil Medvedev 4.330 (+1)

6. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3.415 (+4)

7. Andrey Rublev 3.390

8. Holger Rune (Denmark) 3.325

9. Hubert Hurkacz (Polandia) 3.065 (+2)

10. Taylor Fritz (AS) 2.975 (-5)

11. Jannik Pendosa (Italia) 2.925 (+2)

12. Cameron Norrie (Inggris) 2.815

13. Rafael Nadal (Spanyol) 2.715 (-4)

14. Frances Tiafoe (AS) 2.710 (+2)

15. Alexander Zverev (Jerman) 2.580 (-1)

16. Karen Khachanov 2.505 (-1)

17. Pablo Carreno Busta (Spanyol) 2.230

18. Alex de Minaur (Australia) 2.085

19. Tommy Paul (AS) 2.045

20. Borna Coric (Kroasia) 1.905.***