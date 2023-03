SINAR HARAPAN--Tim nasional Indonesia takluk 12 gol tanpa balas dari Lebanon, pada pertandingan kedua Grup C Piala Asia Sepak bola Pantai 2023, yang dimainkan di Jomtien Arena, Pattaya, Thailand, Minggu.



Kekalahan 0-12 itu membuat Garuda Pantai menghuni posisi keempat klasemen sementara Grup C dengan koleksi nol poin dari dua kali bertanding. Hasil itu sekaligus juga memastikan Indonesia tidak dapat lolos ke perempat final, demikian dikutip dari laman resmi AFC.



Kiper Indonesia Casala Pratama sempat melakukan dua penyelamatan pada fase awal babak pertama, saat ia berhasil menepis tembakan kapten Lebanon Mohamad Merhi, serta sepakan Mohamad Haidar.



Sang kiper juga berhasil menggagalkan tembakan keras Karim Mokdad saat Indonesia masih mampu menahan serangan-serangan lawan.



Namun akhirnya gawang Indonesia kemasukan juga. Tembakan keras Merhi dari jarak jauh mengarah ke sisi kiri gawang tanpa dapat dibendung kiper Casala pada menit kesepuluh. Keunggulan 1-0 untuk Lebanon bertahan sampai babak pertama usai.



Indonesia kembali kemasukan saat Lebanon melakukan sepak mula babak kedua ketika tendangan keras Achmad El Khatib mengarah ke pojok kanan gawang Garuda Muda.



Kemudian Gol ketiga yang bersarang ke gawang Indonesia tercipta saat waktu menyisakan tujuh menit, ketika Junius Bate keliru mengantisipasi bola tendangan sudut, untuk membuat bola masuk ke gawang sendiri.



Pada menit yang sama, Lebanon mampu mencetak gol keempatnya untuk memperbesar keunggulan dari sepakan kapten Mehri.



Mohammad Al Saleh mengemas gol terakhir pada babak kedua melalui eksekusi penalti saat waktu menyisakan lima menit. Babak kedua pun ditutup dengan keunggulan 5-0 untuk Lebanon.



Gawang Indonesia kembali kemasukan saat waktu menunjukkan menit ke-12 pada babak ketiga. Sepakan Michlib Matar yang menyusup ke belakang barisan pertahanan Indonesia sebenarnya dapat ditahan kiper Casala, namun laju bola tetap terlalu kuat dan kemudian masuk ke dalam gawang.



Setelah kemasukan enam gol, Indonesia semakin keteteran menahan gempuran Lebanon. Gol ketujuh Lebanon tercipta saat waktu menunjukkan menit ke-10 melalui sepakan Haidar. Kapten Lebanon Mehri kembali mengukir gol ke gawang Indonesia melalui sepakannya pada menit ke-10 untuk membawa timnya memimpin 8-0.



Setelah itu empat gol berturut-turut bersarang ke gawang Indonesia. Diawali gol Ahmed Grada yang menembak bola sambil memutar badan pada menit kesembilan, gol Hussein Abdullah dari sepakan salto pada menit keenam, gol kedua Grada memanfaatkan bola pantul pada menit ketiga, dan gol terakhir dari Mochamad Matar pada menit terakhir pertandingan.



Indonesia akan memainkan pertandingan terakhir Grup C dengan menghadapi China pada Selasa (21/3) mendatang di Jomtien arena.