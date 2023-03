Tiga Ganda Indonesia Jumpa China di Babak Semifinal All England 2023

SINAR HARAPAN - Tiga ganda Indonesia akan berhadapan dengan China dalam babak semifinal All England 2023 yang berlangsung di Birmingham, Inggris, Sabtu 18 Maret 2023 malam.



Ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menjadi salah satu wakil Skuad Garuda yang akan beraksi. Pasangan berjuluk The Daddies itu akan menghadapi pasangan Liang Wei Keng/Wang Chang.



"Lawan Wang/Liang di semifinal, mereka lagi bagus, lagi on fire. kami akan diskusi dulu nanti dengan pelatih untuk strategi tapi sekarang mau fokus pemulihan dulu," kata Hendra lewat informasi resmi PP PBSI di Jakarta, Sabtu pagi.

The Daddies melaju ke semifinal turnamen BWF Super 1000 itu berkat kemenangan atas wakil China lainnya, yaitu Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi pada pertandingan Jumat malam waktu Birmingham, Inggris.



Selain The Daddies, dua ganda Indonesia lainnya yang hadir di semifinal ialah ganda putra peringkat satu dunia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.



Ganda putra peringkat satu dunia Fajar/Rian akan bersua He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Lalu Rehan/Lisa akan menghadapi ganda campuran peringkat satu dunia Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.

Berdasarkan laporan Federasi Badminton Dunia (BWF) dalam laman resminya, Rehan/Lisa masih belum menemukan permainan terbaik kala menghadai Zheng/Huang.



Duo Indonesia masih nihil mencatatkan kemenangan atas Zheng/Huang dalam dua pertemuan yang pernah mereka lakoni pada babak pertama Denmark Open 2022 dan 16 besar India Open 2023.



Sementara Fajar/Rian masih lebih berpeluang untuk unggul karena memimpin catatan pertemuan kontra He/Zhou dengan skor 2-1.

Pertandingan Fajar/Rian vs He/Zhou hari ini akan menjadi pengulangan pertemuan mereka pada semifinal Indonesia Masters 2022. Saat itu, Fajar/Rian unggul dua gim langsung 21-17, 21-17.



Berikut jadwal pertandingan timnas bulu tangkis Indonesia pada babak semifinal All England 2023, yang akan dimulai pukul 17.00 WIB:



Ganda putra

1. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Liang Wei Keng/Wang Chang

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong



Ganda campuran

3. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.***