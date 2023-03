Juara bertahan Swiatek memulai Indian Wells dengan cepat

Iga Swiatek (dok/ TennisBuzz)

SINAR HARAPAN--Petenis nomor satu dunia Iga Swiatek memulai upayanya untuk mengulangi keberhasilannya tahun lalu di Indian Wells dengan kemenangan meyakinkan 6-0, 6-1 atas petenis AS peringkat 56 Claire Liu, Sabtu waktu setempat atau Minggu WIB.



Baik Liu maupun kondisi berangin di Stadium Court menyusahkan Swiatek, yang berusaha menjadi petenis putri kedua -- setelah Martina Navratilova pada 1990-91 -- yang berhasil mempertahankan gelarnya di turnamen WTA dan ATP Masters 1000 yang prestisius itu.



Swiatek melalui set pertama dengan memenangi 25 dari 32 poin. Pada set kedua Liu berhasil menyelamatkan satu match point saat dia akhirnya memegang servis di gim terakhir. Namun, Swiatek menutup pertandingan di gim berikutnya setelah 65 menit.



"Yang pasti Claire menggunakan momen itu ketika saya tidak bermain seagresif yang seharusnya, tapi saya cukup senang bisa menutupnya dengan cukup cepat," kata Swiatek, seperti disiarkan AFP.



Swiatek, yang merupakan juara French Open dan US Open, tersingkir di babak 16 besar di Australian Open pada Januari. Sejak itu, petenis berusia 21 tahun asal Warsawa itu sukses mempertahankan gelarnya di Doha dan mencapai final di Dubai.



Di sektor putra, unggulan utama Carloz Alcaraz dijadwalkan untuk membuka penampilannya Sabtu malam waktu setempat, atau Minggu siang WIB, menghadapi petenis kualifikasi asal Australia Thanasi Kokkinaki.



Petenis Spanyol berusia 19 tahun, yang menjuarai US Open tahun lalu dan membuatnya menjadi petenis nomor satu dunia termuda, itu absen di Australian Open karena serangkaian cedera yang akhirnya membuatnya absen selama empat bulan.



Dia kembali untuk memenangi gelar di Buenos Aires sebelum kalah di final Rio de Janeiro, di mana dia terhalang oleh cedera hamstring yang mendorongnya mundur dari turnamen ATP di Acapulco itu.



Sementara itu, Taylor Fritz memulai usahanya mempertahankan gelar dengan melawan sesama petenis AS Ben Shelton.



Fritz, yang mengalahkan Rafael Nadal dalam perebutan gelar tahun lalu, meraih gelar di Delray Beach yang membuatnya menjadi petenis Amerika pertama di lima besar peringkat dunia setelah Andy Roddick pada September 2009.



Mantan petenis nomor satu dunia Andy Murray, yang bangkit kembali setelah operasi pinggul pada 2019, menghadapi Radu Albot. Pemenangnya akan berhadapan dengan Jack Draper, yang memenangi pertarungan sesama petenis Inggris unggulan ke-24 Daniel Evans 6-4, 6-2.