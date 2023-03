MU Hadapi Perjuangan Keras Southampton Untuk Keluar Zona Degradasi

-- Manchester United akan menghadapi Southampton dalam laga Liga Inggris, Minggu (12/5). Berikut fakta menarik jelang duel tersebut.MU yang menelan kekalahan 0-7 dari Liverpool pada pekan lalu bakal berusaha keras untuk bangkit secepatnya di Liga Inggris. Di Liga Europa, MU sudah menunjukkan level bagus saat menaklukkan Real Betis dengan skor 4-1.Namun Southampton tidak akan bisa dianggap remeh. Mereka tengah berjuang untuk bisa keluar dari zona degradasi.Pilihan RedaksiDaftar 22 Tim Negara Lolos ke Piala Dunia U-20 di IndonesiaKlasemen Liga Inggris: Liverpool Kepayahan Kejar Empat BesarMbappe Berkelahi dan Cetak Gol, PSG Menang DramatisBerikut fakta menarik jelang laga tersebut:1. Setelah kalah dari Brighton & Hove Albion di awal musim, MU tidak lagi menelan kekalahan dalam 11 laga kandang berikutnya di Liga Inggris musim ini. Catatannya, sembilan kemenangan dan dua kekalahan.2. Dalam tiga laga terakhir di Liga Inggris, Southampton meraih dua kemenangan. Dua kemenangan didapat atas Chelsea dan Leicester City.3. Southampton tidak pernah meraih hasil imbang dalam laga tandang yang mereka lakoni di Liga Inggris musim ini. Dari 13 laga yang dimainkan, Southampton memetik tiga kemenangan dan 10 kekalahan.FOTO: Liverpool Terkulai Tak Berdayaslide 1 of 9slide 1 to 5 of 94. Manchester United dua kali ditahan imbang dalam tiga duel terakhir di Old Trafford. Namun satu laga lainnya berakhir dengan kemenangan besar 9-0 untuk Manchester United pada Februari 2021 lalu.5. Marcus Rashford jadi pencetak gol terbanyak untuk Manchester United di Liga Inggris musim ini dengan 14 gol. Pemain di urutan kedua adalah Bruno Fernandes namun dengan selisih gol yang cukup jauh karena pemain Portugal itu baru mencetak lima gol.Baca artikel CNN Indonesia "5 Fakta Jelang Duel MU vs Southampton " selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230312031530-142-923888/5-fakta-jelang-duel-mu-vs-southampton Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/