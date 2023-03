AS Roma Menang Meyakinkan 2-0 atas Real Sociedad

SINAR HARAPAN - AS Roma berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Real Sociedad dalam pertandingan leg pertama 16 besar Liga Europa di Stadion Olimpico, Roma pada Jumat 10 Maret 2023 dini hari WIB.



Skuat Jose Mourinho tersebut menang dua gol tanpa balas berkat gol Stephan El Shaarawy dan Marash Kumbulla. Pertandingan leg kedua akan dilakukan di markas Sociedad, Stadion Anoeta pada 17 Maret 2023.



Serigala Roma sudah berhasil unggul dari tim tamu pada menit ke-13. Paulo Dybala menyerang dari kanan, lalu mengoper ke Tammy Abraham. Penyerang Inggris itu kemudian mengecoh Zubeldia sebelum melepaskan umpan silang yang dituntaskan dengan El Shaarawy di sisi kiri. Skor menjadi 1-0.



Sociedad nyaris menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-21. Takefuso Kubo menusuk dari sisi kanan Roma dan melewati dua pemain sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit yang hanya membentur tiang gawang.



Giliran Roma yang hampir menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-30. Paulo Dybala melakukan cut inside dari sisi kanan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, yang justru disambar Pellegrini. Bola kamudian melambung tinggi dari gawang Sociedad.



Tidak ada gol tambahan hingga babak berakhir. AS Roma tetap unggul 1-0.



Sociedad mengancam pada menit ke-55 lewat tendangan voli Diego Rico dari luar kotak penalti yang bisa ditepis Rui Patricio hingga berakhir di samping gawang.



Roma kembali gagal menambah keunggulan pada menit ke-67. Gianluca Mancini memberikan umpan panjang ke Andrea Belotti yang ditempel Zubeldia. Namun, tendangannya di kotak penalti masih menghantam tiang gawang.



Pada menit ke-82, Sociedad mendapatkan peluang bagus. Umpan lambung Brais Mendez ke kotak penalti bisa disambar Mikel Merino dengan tendangan first time. Sayangnya arah bola masih melenceng dari gawang Patricio.



Roma akhirnya mencetak gol kedua mereka pada menit ke-86. Sepak pojok Dybala ke tiang jauh bisa disundul Kumbulla yang tidak terkawal pemain Sociedad. Kedudukan menjadi 2-0.



Tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga pertandingan berakhir. AS Roma akan bertandang ke markas Sociedad di leg kedua dengan keunggulan agregat 2-0.***