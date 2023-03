Kalahkan RB Leipzig 2-1, Borussia Dortmund Naik ke Puncak Klasemen Liga Jerman

SINAR HARAPAN - Borussia Dortmund naik ke puncak klasemen sementara Liga Jerman setelah menang tipis 2-1 atas RB Leipzig dalam laga pekan ke-23 di Signal Iduna Park pada Sabtu 4 Maret 2023 dini hari WIB.



Tim tuan rumah unggul dua gol di babak pertama berkat Marco Reus dan Emre Can sebelum Leipzig memperkecil ketertinggalan lewat gol Emil Frosberg.



Raihan tiga poin ini membuat Dortmund menggeser Bayern Muenchen di puncak klasemen sementara dengan koleksi 49 poin atau unggul tiga angka dari Muenchen.



Sementara Leipzig tertahan di peringkat keempat karena gagal mendapatkan tiga poin. Mereka telah mengoleksi 42 angka dari 23 pertandingan, demikian catatan laman resmi Bundesliga.



Julian Brandt berhasil membuka keunggulan untuk Dortmund saat pertandingan baru berjalan menit ke-13. Namun, gol itu dianulir VAR karena sang pemain melakukan handball sebelum gol terjadi. Skor tetap 0-0.



Dortmund akhirnya mendapatkan kans emas mencetak gol pertama setelah wasit memberikan hadiah penalti setelah Reus dilanggar di kotak terlarang pada menit 20. Reus maju sebagai eksekutor dan melakukan tugasnya dengan baik dengan mengarahkan bola ke pojok kiri bawah gawang. Kedudukan menjadi 1-0.



Tim tuan rumah berhasil menggandakan kedudukan pada menit ke-39. Kali ini giliran Emre Can yang mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan bebas Emre Can tidak bisa dihalau kiper lawan. Skor menjadi 2-0.



Skor 2-0 pun menutup babak pertama.



Selepas jeda istirahat, RB Leipzig bermain lebih mendominasi dan mereka berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-74. Frosberg menuntaskan umpan David Raum dengan tendangan kaki kanan dari jarak dekat yang mengubah kedudukan menjadi 2-1.



Leizpig mencoba untuk menyamakan kedudukan di sisa waktu dengan terus menyerang lini pertahanan Dortmund. Namun, tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan mereka dan berhasil meraih kemenangan.***