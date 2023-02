Ini Daftar Pemenang The Best FIFA Football Award 2022

SINAR HARAPAN - Lionel Messi dan Alexia Putellas meraih penghargaan individual teratas dalam acara penghargaan The Best FIFA Football yang digelar di Paris pada Senin (27/2) waktu setempat atau Selasa 28 Februari 2023 dini hari WIB.



Messi dinobatkan sebagai pemain pria FIFA terbaik tahun 2022 setelah mengalahkan rekan setim di Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe dan penyerang Real Madrid Karim Benzema.



Sedangkan kapten Barcelona Alexia Putellas memenangkan penghargaan untuk pemain wanita FIFA terbaik dua tahun berturut -turut, unggul peroleh suara dari penyerangan Amerika Serikat Alex Morgan dan pemain Arsenal Beth Mead.



Sementara itu, dua rekan senegara Messi meraih penghargaan lainnya setelah Emiliano Martinez terpilih sebagai penjaga gawang terbaik dan Lionel Scaloni pelatih terbaik.



Suporter timnas Argentina juga meraih penghargaan suporter terbaik saat mereka mendukung timnya di pergelaran Piala Dunia 2022.



Messi, Martinez dan Scaloni berperan penting dalam keberhasilan timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar.



Penghargaan untuk pencetak gol terbaik atau Puskas Award jatuh kepada pemain sepak bola amputasi asal Polandia, Marcin Oleksy.



Berikut adalah daftar lengkap pemenang penghargaan The Best FIFA Football Awards 2022:



Pemain Pria Terbaik - Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentina)



Pemain Wanita Terbaik - Alexia Puttelas (Barcelona/Spanyol)



Pelatih Pria Terbaik - Lionel Scaloni (timnas Argentina)



Pelatih Wanita Terbaik - Sarina Wiegman (timnas Inggris)



Kiper Pria Terbaik - Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina)



Kiper Wanita Terbaik - Mary Earps (Man United/Inggris)



Gol Terbaik atau FIFA Puskas Award - Marcin Oleksy (Polandia): Warta Poznan vs Stal Rzeszow (Ekstraklasa, 6 November 2022)



Penghargaan FIFA Fair Play - Luka Lochoshvili (Cremonese/Georgia)



Penghargaan Suporter Terbaik - Suporter Argentina



Tim Pria Terbaik FIFA

Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgia); Achraf Hakimi (PSG/Maroko), Virgil van Dijk (Liverpool/Belanda), Joao Cancelo (Bayern Muenchen/Portugal); Kevin De Bruyne (Man City/Belgia), Luka Modric (Real Madrid/Kroasia), Casemiro (Man United/Brasil); Lionel Messi (PSG/Argentina), Kylian Mbappe (PSG/Prancis), Karim Benzema (Real Madrid/Prancis), Erling Haaland (Man City/Norwegia).***