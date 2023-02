SINAR HARAPAN - Selamat! Kapten Timnas Argentina Lionel Messi meraih penghargaan The Best FIFA 2022.



Pemain Paris Saint-Germain tersebut meraih suara mayoritas mengalahkan dua nomine lainnya yakni Kylian Mbappe dan Karim Benzema.



Penghargaan The Best FIFA 2022 itu dihelat di Salle Pleyel, Paris, Prancis, Selasa 28 Februari 2023 dini hari WIB.



Messi, Mbappe, dan Benzema sebelumnya telah lebih dulu menyisihkan sederet nama-nama tenar lain seperti Julian Alvarez, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah, dan Vinicius Junior.



Penghargaan ini merupakan kali kedua Messi meraih trofi The Best FIFA setelah yang pertama pada 2019. Ketika itu Messi mengungguli Virgil Van Dijk dan Cristiano Ronaldo.



Messi menjadi orang ketiga yang meraih dua penghargaan The Best FIFA setelah Ronaldo (2016 dan 2017) dan Robert Lewandowski (2020 dan 2021).



Gelar perseorangan Lionel Messi pun bertambah, selain gelar prestisius lain seperti Ballon d'Or dan FIFA World Player of the Year.***