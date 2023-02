Rafael Nadal dan Iga Swiatek Masuk Nominasi Laureus Awards 2023

SINAR HARAPAN - Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, dan Elena Rybakina dinominasikan dalam penghargaan bagi insan olahraga dunia Laureus World Sports Awards 2023.



Laureus Awards merupakan acara yang sangat prestisius yang diadakan atas nama yayasan Laureus Sport for Good. Acara tersebut digelar setiap musim semi untuk memberikan penghargaan kepada atlet terbaik dunia atas pencapaian mereka pada tahun sebelumnya yang terbagi dalam delapan kategori.



Nadal, dikutip dari laman resmi ATP, Selasa 21 Februari 2023, mencatatkan momen bersejarah pada 2022 dengan memenangi Australian Open dan Roland Garros untuk meraih rekor 22 gelar Grand Slam.



Petenis berusia 36 tahun itu juga merebut trofi ATP 250 di Melbourne dan ATP 500 di Acapulco serta mengakhiri tahun sebagai peringkat dua dunia. Petenis Spanyol itu dinominasikan untuk kategori Laureus World Sportsman of the Year Award.



Sedangkan petenis putri nomor satu dunia Swiatek meraih delapan gelar pada 2022 termasuk mahkota di Roland Garros dan US Open. Petenis berusia 21 tahun itu menjadi satu dari enam atlet yang dinominasikan untuk kategori Laureus World Sportswoman of the Year. Ia juga memenangi gelar WTA 1000 di Indian Wells, Miami, dan Roma.



Petenis Spanyol Alcaraz dan bintang WTA Rybakina dinominasikan untuk kategori atlet dengan catatan cemerlang atau Breakthrough of the Year Award.



Alcaraz yang berusia 19 tahun memenangi dua gelar ATP Masters 1000 dan merebut gelar grand slam pertamanya di US Open. Dia juga menjadi petenis nomor satu dunia termuda dalam sejarah peringkat ATP (sejak 1973).



Sementara itu, bintang WTA berusia 23 tahun Rybakina memenangi grand slam pertamanya di Wimbledon.



Pemenang akan ditentukan oleh 71 anggota Laureus World Sports Academy. Kategori Laureus Awards di antaranya Sportswoman of the Year, Sportsman of the Year, Team of the Year, Breakthrough of the Year, Comeback of the Year, Action Sportsperson of the Year, dan Sportsperson of the Year with a Disability.



Daftar nominasi dalam kategori-kategori tersebut berasal dari 1.400 anggota Global Media Panel.***