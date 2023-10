Manchester City Geram dengan Kelakuan Fans yang Mengolok Mediang Bobby Charlton

SINAR HARAPAN—Manchester City geram atas kelakuan fansnya sendiri yang mengolok-olok mediang Bobby Charlton yang merupakan legenda Manchester United.

Kejadian ini berlangsung pada saat Manchester City menjamu Brighton & Hove Albion di Etihad Stadium pada 22 Oktober, sehari setelah Sir Bobby Charlton meninggal dunia.

Saat itu penggemar Manchester City menyanyikan lagu hinaan kepada Sir Bobby Charlton di stadion.

Hal ini terekam dalam sebuah video TikTok yang beredar di jagat maya. Para penggemar Man City menyanyikan lagu olokan seolah merayakan kematian Sir Bobby Charlton.

"Lalalalala.... Bobby's in a box, in a box. Bobby's in a box! (Bobby di peti mati, peti mati. Bobby di peti mati! -red)," begitu nyanyian yang digemakan fans Man City di Etihad Stadium.

Atas ulah penggemarnya Manchester City pun meminta maaf dan mengecam keras aksi penggemar mereka.

Pihak Manchester City juga memastikan pelaku yang mengolok-olok akan mendapat hukuman atas perbuatan mereka.

“Manchester City FC sangat kecewa mengetahui laporan nyanyian ofensif dari segelintir orang tentang Sir Bobby Charlton di beberapa gedung Etihad Stadium selama paruh waktu pertandingan Premier League kemarin melawan Brighton and Hove Albion," tulis pernyataan resmi Man City, dilansir dari Manchester Evening News.

Pihak Manchester City juga mengecam dan menyatakan permohonan maafnya kepada pihak keluarga, teman, dan Manchester United.

"Klub mengutuk keras nyanyian itu, dan meminta maaf tanpa syarat kepada keluarga dan teman-teman Sir Bobby, dan semua orang di Manchester United,” lanjut pernyataan.

“Pada hari ini, ketika stadion berdiri untuk memberikan penghormatan kepada legenda kami sendiri di Francis Lee, pendukung Manchester City harus memahami dan menghargai sama pentingnya dengan siapa pun akan perlunya rasa hormat dalam permainan kami,” tegas Man City.

Atas peristiwa itu, Man City juga menyatakan akan melakukan investigasi untuk mencari orang-orang yang terlibat.