Klopp Sangat Percaya Diri Kalahkan Everton dalam Derbi Merseyside Petang Nanti

SINAR HARAPAN--Pelatih Liverpool FC Jurgen Klopp percaya diri timnya keluar sebagai pemenang di Derbi Merseyside melawan Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2023/2024 di Anfield, Sabtu pukul 18.30 WIB nanti malam.



Hal ini dikatakan Klopp karena secara head to head sejak menangani Liverpool pada 8 Oktober 2015 silam, dari 17 laga, ia memenangi 10 laga melawan Everton dan hanya menelan sekali kekalahan dari rival sekotanya itu.



“Satu terlalu banyak (kalah di Derbi Merseyside),” ucap Klopp pada jumpa pers jelang Derbi Merseyside, dilansir dari laman resmi klub, Sabtu.



Namun, meski percaya diri karena mempunyai rekor bagus melawan The Toffees, Klopp tidak ingin terlalu jemawa karena menurutnya laga derbi selalu sulit dijalani.



Dan terlebih, tim asuhan Sean Dyche itu memetik kemenangan meyakinkan di laga terakhir dengan skor 3-0 dari AFC Bournemouth.



“Mari kita lihat faktanya dan faktanya Everton sedang dalam momen bagus,” kata pelatih berkebangsaan Jerman itu.



Pada laga nanti, The Reds tanpa diperkuat Curtis Jones karena kartu merah yang didapat saat melawan Tottenham Hotspur dan tanpa Andrew Robertson yang menderita cedera saat membela negaranya Skotlandia.



The Anfield Gank juga masih tidak diperkuat oleh Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic, dan Ben Doak yang menepi karena cedera.



“Anda memerlukan opsi, itu jelas, dan Kostas Tsimikas (untuk menggantikan Robertson) jelas merupakan yang paling berpengalaman dalam posisi tersebut, jadi itu bagus,” ucap Klopp.



Lebih lanjut, kabar baiknya adalah Diogo Jota yang sebelumnya absen karena akumulasi dua kali kartu kuning di laga nanti telah tersedia. Juga, Cody Gakpo yang sempat absen karena cedera telah kembali berlatih dan berpotensi kembali merumput di laga Derbi Merseyside nanti malam.