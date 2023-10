Arsenal Diunggulkan dalam Derby London di Stamford Bridge, Banyak Pemain Chelsea Cedera

SINAR HARAPAN—Arsenal menghadapi laga melawan Chelsea di Stamford Bridge Sabtu (21/10/2023) petang nanti dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah mereka mengalahkan Manchester City dua pekan lalu.

Sementara itu dari Chelsea dilaporkan bahwa dalam laga derby London nanti tidak bisa diperkuat sejumlah pemain pilar yang masih dalam pemulihan dari cedera.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan penyerang sayap yang lincah Bukayo Saka diharapkan bisa diturunkan. Pihaknya akan melakuan pengecekan akhir mengenai kondisi Kesehatan Saka, juga Saliba dan Trossard.

Saka mengalami cedera dan tidak diturunkan dalam laga melawan Manchester City dua pekan lalu. Juga belum bisa dimainkan ketika menghadapi Lens di Liga Champions dan Bournemouth di liga domestik.

Kemenangan Arsenal atas City dua pekan lalu meningkatkan optimisme The Gunners untuk melaju ke puncak klasemen.

Saat ini Arsenal di peringkat kedua di bawah Tottenham Hotspur dengan 20 poin, namun kalah selisih gol. Arsenal belum terkalahkan hingga pekan kedelapan.

Bila berhasil mengalahkan Chelsea petang nanti maka Arsenal akan naik ke puncak klasemen menggeser Spurs dengan 23 poin. Setidaknya untuk dua hari ke depan karena Spurs baru akan bermain melawan Fulham pada Senin malam.

Cedera pemain

Sementara itu, dari kubu Chelsea dilaporkan bahwa Armando Broja akan absen dalam laga nanti karena keluhan di lututnya.

Pelatih Chelsea Mauricia Pochettino dikutip Sky Sport mengatakan bahwa pihaknya masih akan mencek kondisi kebugaran bek sayap Reece James, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Benoit Badiashile yang lama cedera.

Para pemain seperti Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Christopher Nkunku, Romeo Lavia, Wesley Fofana and Trevoh Chalobah masih harus menjalani pemulihan dari cedera.

Namun ia mengatakan bahwa gelandang Enzo Fernandez dan Moises Caicedo akan bisa diturunkan.should be available despite travelling to South America during the international break.

Chelsea di bawah asuhan Pochettino mulai menemukan performa mereka yang lebih stabil dan kompak. Terakhir Chelsea mengalahkan Fulham dan Burnley.

Dua kemenangan beruntun membuat The Blues mengakhiri rapor buruk yang sebelumnya tidak pernah menang dalam tiga pertandingan beruntun, dua di antaranya berakhir dengan kekalahan. Kini Chelsea berada di peringkat ke-11 dengan hanya mengumpulkan 8 poin.