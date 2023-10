Misi Fajar/Rian, Bisakah Pertahankan Gelar Denmark Open 2023?

SINAR HARAPAN—Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan kembali berlaga di Denmark Open 2023.

Fajar/Rian datang membawa gelar juara bertahan. Di tahun sebelumnya mereka merebut gelar juara usai mengalahkan pasangan senegara Kevin Sanjaya/Marcus Gideon dalam duel sengit yang berakhir 21-19, 28-26.

Kembali beraksi di turnamen Denmark Open tahun ini tentu saja mereka memiliki ambisi untuk mempertahankan gelar tersebut.

Namun seiring dengan tren menurun yang dicapai Fajar/Rian belakangan ini, akankah Fajar/Rian mampu mempertahankan gelar juara?

Diketahui dari 15 event sepanjang 2023 Fajar/Rian baru mengantongi dua gelar juara, yakni Malaysia Open 2023 dan All England.

Prestasi mereka semakin terpuruk usai gagal mempersembahkan medali di Asian Games 2023.

Fajar/Rian yang kala itu menjadi wakil indonesia satu-satunya di perempat final gagal lolos ke semifinal.

Menurunnya performa Fajar/Rian pada akhirnya berdampak pada merosotnya ranking BWF mereka menjadi posisi kedua, disalip oleh ganda India Satwiksairaj RankireddyChirag Shetty.

Berbanding tahun 2022 Fajar/Rian total memenangkan empat gelar Swiss Open, Indonesia Masters, Malaysia Masters, dan Denmark Terbuka.

Mereka juga mencapai empat kali runner up di Korea open, Thailand open, Malaysia Open, dan Singapore Open.

Hasilnya prestasi dan konsistensi Fajar/Rian dalam bertanding mengantar mereka menempati ranking satu dunia dan memperoleh penghargaan sebagai BWF Most Improve Player of the Year.

Meski begitu tampaknya Fajar/Rian mencoba melupakan kegagalan mereka di Asian Games 2023 dan beberapa turnamen sebelumnya.