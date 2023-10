Gol Tunggal Martinelli Bawa Arsenal Tundukkan Manchester City 1-0

SINAR HARAPAN--Arsenal berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris 2023/2024 di Stadion Emirates, Minggu (8/10) WIB, menyusul gol tunggal dari Gabriel Martinelli.



Martinelli, yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol pada menit ke-86 setelah ia menerima umpan dari Kai Havertz.



Pada babak pertama, Manchester City sebagai juara bertahan mengawali penciptaan peluang pertama yang dilakukan oleh Josko Gvardiol yang tendangannya masih dihalau Declan Rice sebelum masuk ke gawang Arsenal.



Clearence pemain tim tuan rumah atas peluang Gvardiol tidak berjalan sempurna dan beberapa detik kemudian giliran Nathan Ake yang mendapatkan peluang. Namun, tendangannya masih melambung dari mistar gawang.



Pada menit ke-16, The Citizens kembali nyaris membuat gol dimana blok dari Julian Alvarez yang melakukan pressing kepada kiper David Raya bolanya masih menyamping.



The Gunners tak tinggal diam. Pada menit ke-26, Eddie Nketiah yang memulai laga dari awal, mendapatkan peluang melalui tendangan kaki kanan. Sayangnya, tendangan striker yang baru kembali mendapatkan panggilan timnas Inggris untuk melakoni dua laga kualifikasi Euro 2024 bulan Oktober itu masih menyamping.



Kedua tim lalu saling berusaha membongkar pertahanan satu sama lain, tapi tidak ada gol yang tercipta. Skor kacamata mengakhiri 45 menit pertama.



Memasuki babak kedua, Gabriel Martinelli yang masuk mengganti Leandro Trossard pada babak kedua mencipatkan peluang pertama dimana tendangan kaki kirinya pada menit ke-49 masih dengan mudah diamankan oleh Ederson.



Setelahnya kedua tim tak banyak mendapatkan peluang hingga kemudian gol jatuh untuk Arsenal pada menit ke-86. Diawali umpan lambung Thomas Partey, bola menemui Takehiro Tomiyasu dan pemain dari Jepang itu menanduk bola kepada Kai Havertz.



Havertz menerima umpan Tomiyasu dengan baik dan mantan pemain Chelsea itu lalu memberikan bola kepada Martinelli yang sudah siap menembak. Dengan tendangan keras kaki kanan yang mengenai Ake, bola tendangan Martinelli berbelok arah dan membuat Ederson salah menebak. Skor 1-0 untuk Meriam London dan bertahan hingga akhir pertandingan.



Bagi The Gunners, kemenangan ini selain pertama kalinya mengalahkan City sejak 2015 di Liga Inggris, juga menjaga tren positif tak terkalahkan di musim ini, bersama Tottenham Hotspur, dengan raihan enam kemenangan dan dua hasil imbang.



Dengan tambahan tiga poin, Arsenal naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 20 poin, hanya kalah selisih gol dari Tottenham yang ada di posisi teratas.



Berikut susunan pemain kedua tim:



Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Oleksandr Zinchenko (Takehiro Tomiyaus 75'), Martin Odegaard, Jorginho (Thomas Partey 75'), Declan Rice, Gabriel Jesus, Eddie Nketiah (Kai Havertz 75'), Leandro Trossard (Gabriel Martinelli 46')

Pelatih: Mikel Arteta



Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Josko Gvardiol, Rico Lewis (John Stones 68'), Mateo Kovacic (Matheus Nunes 68'), Bernardo Silva, Julian Alvarez (Jeremy Doku 68'), Phil Foden, Erling Haaland

Pelatih: Pep Guardiola.