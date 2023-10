Asian Games 2023: Lifter Rahmat Erwin Sumbang Emas Kelima dan pecahkan Rekor Dunia

SINAR HARAPAN—Indonesia kembali menambah perolehan medali emas keliama di Asian Games 2023.

Kali ini melalui cabang olahraga angkat besi yang diwakili lifter Rahmat Erwin Abdullah, atlet kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan.

Selain meraih medali emas, hasil ini juga menjadi istimewa bagi Rahmat karena sekaligus memecahkan rekor dunia.

Rahmat tampil di kelas 73 kg putra di Xiaoshan Sports Center Gymnasium pada 3 Oktober 2023.

Hasilnya, ia sukses membukukan total angkatan 359 kg dengan rincian 158 kg angkatan snatch dan 201 kg angkatan clean and jerk.

Hasil ini langsung mengantar Rahmat Erwin meraih medali emas sekaligus memecahkan seluruh rekor Asian Games, Asia, dan rekor dunia untuk angkatan clean and jerk dan total angkatan.

Dilaporkan saat ini Rahmat memegang empat rekor di kelas 73 kg untuk angkatan clean and jerk 201 kg. Sementara total angkatan 359 kg merupakan rekor Asian Games.

Sementara itu di posisi kedua ditempati oleh lifter Thailand, Weeraphon Wichuma. Ia sukses mengangkat 156 kg angkatan snatch dan 195kg clean and jerk. Adapun total angkatan Wichuma, yakni 351kg.

Di posisi ketiga meraih pedali perunggu adalaha lifter Korea Utara Khumtaek Oh. Oh mencatatkan angkatan total 344kg, terdiri dari 151 kg angkatan snatch dan 193 kg angkatan clean and jerk.

Wichuma sempat memecahkan rekor clean and jerk dengan mengangkat total 195kg. Namun rekor itu dipecahkan kembali oleh Rahmat pada angkatan clean and jerk 196kg.