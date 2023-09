Berat, Timnas Voli Hadapi China Hari Ini di Asian Games Hangzhou

SINAR HARAPAN--Tim nasional Indonesia akan memainkan pertandingan berat, saat menantang tuan rumah China pada pertandingan 12 besar cabang olahraga bola voli putra di Linping Sports Centre Gymnasium pada Jumat.



Timnas bola voli putra dipastikan menantang China setelah meraih kemenangan 3-0 (25-18, 25-21, dan 25-17) atas Afghanistan pada pertandingan penutup Grup F. Dengan raihan tersebut, maka Indonesia berhak menduduki posisi kedua di klasemen akhir grup.



Di atas kertas, peluang tim bola voli putra Indonesia untuk dapat mengukir kejutan saat melawan China terhitung cukup berat.



Secara statistik, tim bola voli putra China telah tiga kali memenangi medali emas Asian Games, yakni pada 1986, 1990, dan 1998. Sedangkan pencapaian terbaik tim bola voli putra Indonesia adalah finis di posisi keempat pada Asian Games 1962.



Namun pada Asian Games terakhir, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik dari China. Pada Asian Games 2018, Indonesia menghuni posisi keenam, sedangkan China berada di posisi kesembilan pada klasemen akhir.



Dengan demikian, meski terbilang kecil, peluang bagi Indonesia untuk dapat menyingkirkan tuan rumah bukan sama sekali tidak ada.



Pertandingan bola voli putra antara Indonesia melawan China akan dimainkan pada pukul 18.00 WIB.

Babak 12 Besar

Cabang olahraga bola voli putra Asian Games 2022 Hangzhou, China telah memasuki babak 12 besar yang semua laganya akan digelar pada Jumat.



Indonesia yang tergabung di Grup F bersama Jepang, Filipina, dan Afganistan baru memastikan diri lolos ke babak 12 besar setelah menang tiga set dari Afganistan (25-18, 25-21, 25-17), Kamis dan di hari yang sama, Filipina gagal memetik kemenangan karena dikalahkan Jepang tiga set langsung (19-25, 14-25, 23-25).



Hasil ini membawa Merah Putih lolos ke babak 12 besar sebagai runner-up Grup F dengan 6 poin, di bawah Jepang yang mengoleksi 9 poin.



Pada babak 12 besar nanti, Dony Haryono dan kawan-kawan akan melawan juara Grup A, China, yang pada babak penyisihan grup mengoleksi poin sempurna dari dua laga, 6 poin, yang dihasilkan saat menang 3-0 dari Kirgistan (25-19, 25-18, 25-18) dan menang 3-0 dari Kazakhstan (25-20, 25-23, 25-20).



Indonesia dan China dijadwalkan akan bertemu pada Jumat pukul 18.00 WIB di Linping Sports Centre Gymnasium.



Daftar 12 tim

China (Grup A)

Kazakhstan (Grup A)

Iran (Grup B)

Bahrain (Grup B)

India (Grup C)

Korea Selatan (Grup C)

Pakistan (Grup D)

China Taipei (Grup D)

Qatar (Grup E)

Thailand (Grup E)

Jepang (Grup F)

Indonesia (Grup F).



Jadwal babak 12 besar



Linping Sports Centre Gymnasium

Iran vs Thailand pukul 09.30 WIB

Kazakhstan vs Jepang pukul 13.30 WIB

China vs Indonesia pukul 18.00 WIB



China Textile City Sports Centre Gymnasium

Bahrain vs Qatar pukul 09.30 WIB

India vs China Taipei pukul 13.30 WIB

Korea Selatan vs Pakistan pukul 18.00 WIB.