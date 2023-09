Badai Cedera Pemain Hantui MU Jelang Laga Lawan Bayern Muenchen di Liga Champions

SINAR HARAPAN--Menjelang laga babak penyisihan Liga Champions 2023/2024 bertambah banyak pemain Manchester United (MU) yang menderita cedera.

Terakhir dilaporkan bek kanan Aaron Wan-Bissaka cedera dan menambah daftar cedera menjadi delapan pemain. Padahal MU akan melakoni babak penyisihan Grup A Liga Champions 2023/2024 melawan Bayern Muenchen di Stadion Allianz, Kamis pukul 02.00 WIB.

Hal ini tentu membuat pelatih Ertik Ten Haag harus memeras otak untuk memilih pemain yang masih segar menghadapi laga penting itu. Selain Bissaka, tercatat tujuh pemain lainnya sudah lebih dulu menepi, yaitu Luke Shaw, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Mason Mount, Amad Diallo, Thomas Heaton, dan Sofyan Amrabat.

Dalam laga terakhir di Liga Primer Inggris, MU harus menderita kekalahan di kandang sendiri, stadion Old Trafford.MU dipukul Brighton 1-3 di depan pendukungnya.

Dilansir dari laman resmi klub, Selasa, Wan-Bissaka menderita cedera saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-85 menggantikan Sergio Reguilon ketika timnya kalah 1-3 dari Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris 2023/2024 di Old Trafford, Sabtu (16/9).



“Aaron Wan-Bissaka akan absen beberapa waktu setelah mengalami cedera pada tahap akhir pertandingan hari Sabtu melawan Brighton & Hove Albion,” tulis dari laman resmi klub.



Perihal lama Wan-Bissaka menepi, pihak klub memperkirakan mantan pemain Crystal Palace tersebut akan absen selama beberapa minggu.



“Penilaian lebih lanjut akan diperlukan untuk menentukan berapa lama Wan-Bissaka akan absen, namun indikasi awal menunjukkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu beberapa minggu,” tulis dari laman resmi klub.



Pada musim ini, dari empat laga The Reds Devils sebelum bertemu The Seagulls, Wan-Bissaka selalu tampil sejak menit awal dengan total menit bermain sebanyak 336 menit, demikian dilansir dari Transfermarkt.



Dari lima laga yang dijalani, bek berkebangsaan Inggris itu telah mencatatkan satu assist kepada Raphael Varane ketika timnya menang tipis 1-0 pada laga pembuka di Liga Inggris musim ini melawan Wolverhampton Wanderers di Theatre of Dreams.