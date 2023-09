LeBron James Ingin Perkuat AS di Olimpiade Paris 2024

SINAR HARAPAN--Pebasket populer NBA LeBron James dan Stephen Curry termasuk di antara beberapa pemain papan atas yang disebut tertarik untuk mewakili Amerika Serikat di Olimpiade 2024 Paris, menurut laporan AFP.

James sebelumnya telah membawa pulang dua emas dan satu perunggu Olimpiade untuk AS.

Medali perunggu ia raih di Olimpiade 2004 Athena, lalu dua emas diraih pada Olimpiade 2008 Beijing dan Olimpiade 2012 London.

Namun, sejak Olimpiade 2012 London, pebasket yang kini berusia 38 tahun itu tidak lagi bermain lagi untuk tim AS.



Lebih lanjut, James, yang merupakan juara NBA empat kali sekaligus pencetak skor terbanyak NBA sepanjang masa, disebut menargetkan untuk membawa pulang emas lagi buat AS di Olimpiade mendatang.

James tidak hanya tertarik untuk bermain lagi di Olimpiade, tapi juga ikut serta dalam pemanggilan para pemain untuk mengisi skuad AS.

Ia disebut memanggil sesama mantan MVP NBA, Stephen Curry dan Kevin Durant dengan harapan dapat memikat mereka untuk bermain pada tahun 2024.



Durant, penyerang Phoenix Suns yang akan berusia 35 tahun akhir bulan ini, membantu upaya AS meraih medali emas Olimpiade di London serta Olimpiade 2016 Rio dan pada Olimpiade 2021 Tokyo.

Sementara Curry, bintang tim Golden State Warriors, telah menyatakan keinginannya untuk bermain di skuad Olimpiade yang dipandu oleh pelatih Warriors, Steve Kerr.

Ia sebelumnya belum pernah mencicipi bermain untuk AS di Olimpiade, namun pernah mengikuti sejumlah turnamen untuk tim AS.



Selain itu, pemain lain yang direkrut James untuk tim Olimpiade AS 2024, menurut sejumlah laporan, termasuk rekan setimnya di Los Angeles Lakers Anthony Davis, Draymond Green dari Golden State Warriors, dan Jayson Tatum dari Boston.



Devin Booker dari Phoenix dan Chris Paul dari Golden State yang berusia 38 tahun, peraih medali emas pada tahun 2008 dan 2012, juga termasuk di antara mereka yang disebut tertarik untuk mengikuti Olimpiade Paris.***

