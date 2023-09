Lengkap Sudah 16 Tim yang Lolos ke Piala Asia U-23 di Qatar, Ini Daftarnya

SINAR HARAPAN--Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023 telah selesai digelar dan kini ada 16 tim yang dipastikan berlaga di final turnamen antar-tim muda negara Asia itu di Qatar, 15 April hingga 3 Mei 2024.



Qatar sebagai tuan rumah langsung lolos ke putaran final dan 15 tiket lainnya diberikan untuk 11 juara grup dan empat runner-up terbaik dari 11 grup yang diisi 43 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Asia U-23 2024.



Sebelas juara grup itu adalah Jordania, Korea Selatan, Vietnam, Jepang, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, Thailand, Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Sementara empat runner-up terbaik yang lolos adalah Kuwait, Tajikistan, China, dan Malaysia.



Vietnam menjadi negara pertama yang menyusul Qatar dimana skuad berjuluk The Golden star itu memastikan tiket putaran final Piala Asia U-23 setelah menuntaskan laga kedua pada Sabtu (9/9) yang meraih kemenangan tipis 1-0 dari Yemen U-23. Hal ini membuat Vietnam mengoleksi 6 poin di puncak klasemen sementara Grup C dan dipastikan tidak bisa digeser oleh para rival lainnya meskipun masih menyisakan satu laga.



Kemudian, 14 negara yang lolos lainnya baru dipastikan pada laga terakhir yang dimainkan Selasa (12/9).



Sebanyak 16 tim telah terbagi dalam empat pot untuk dilakukan drawing yang hingga kini belum diketahui jadwal pelaksanaan drawing. Pot 1 diisi tuan rumah Qatar dan tiga tim terbaik di Piala Asia U-23 edisi sebelumnya, edisi 2022 yaitu Arab Saudi (juara bertahan), Uzbekistan (runner-up), dan Jepang (peringkat ketiga).



Sementara itu, Indonesia yang baru saja memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya dalam sejarah, tergabung di Pot 4 bersama Malaysia, Tajikistan, dan China.



Nantinya, Piala Asia U-23 2024 juga menjadi ajang kualifikasi cabang sepakbola pria untuk Olimpiade 2024 di Paris, Prancis.



Sebanyak tiga tim yaitu juara, runner up, dan peringkat ketiga akan lolos langsung ke Olimpiade. Sementara itu, tim peringkat empat Piala Asia U-23 masih berpeluang lolos ke Olimpiade dengan lebih dahulu menjalani playoff melawan CAF (tim Afrika), Guinea U-23, yang dalam hal ini berstatus sebagai peringkat keempat Piala Afrika U-23 2023.



Tiga tim terbaik dari Piala Asia U-23 2024 ditambah pemenang laga playoff antara peringkat empat dari Piala Asia U-23 dan Piala Afrika U-23 akan menyusul 10 tim yaitu Prancis (tuan rumah), Amerika Serikat, Republik Dominika, Spanyol, Israel, Ukraina, Maroko, Mesir, Mali, dan Selandia Baru yang kini sudah memastikan diri di Olimpiade 2024.



Daftar 16 tim yang lolos ke Piala Asia U-23 2024:



1. Qatar (Tuan tumah)

2. Jordania (Juara Grup A)

3. Korea Selatan (Juara Grup B)

4. Vietnam (Juara Grup C)

5. Jepang (Juara Grup D)

6. Uzbekistan (Juara Grup E)

7. Irak (Juara Grup F)

8. Uni Emirat Arab (Juara Grup G)

9. Thailand (Juara Grup H)

10. Australia (Juara Grup I)

11. Arab Saudi (Juara Grup J)

12. Indonesia (Juara Grup K)

13. Kuwait (Runnera-up terbaik dari Grup F)

14. Tajikistan (Runner-up terbaik kedua dari Grup F)

15. China (Runner-up terbaik ketiga dari Grup G)

16. Malaysia (Runner-up terbaik keempat dari Grup H).



Pembagian pot drawing Piala Asia U-23 2024:



Pot 1

1. Qatar (Tuan rumah)

2. Arab Saudi (Juara bertahan)

3. Uzbekistan

4. Jepang



Pot 2

1. Australia

2. Korea Selatan

3. Irak

4. Vietnam



Pot 3

1. Thailand

2. Yordania

3. Uni Emirat Arab

4. Kuwait



Pot 4

1. Malaysia

2. Tajikistan

3. Indonesia

4. China.