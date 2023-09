Besok Final Kejuaraan Dunia FIBA 2023, Serbia Lawan Jerman

SINAR HARAPAN--Serbia akan menghadapi Jerman pada final Kejuaraan Dunia FIBA 2023 yang akan berlangsung Minggu (10/9/2023) di Manila Filipina.

Sementara itu raksasa basket dengan tim bertabur bintan NBA, AS, akan menghadapi Kanada untuk memperebutkan posisi ketiga.

Jerman maju ke final setelah menaklukkan Amerika Serikat dengan skor ketat 113-111 pada laga semifinal Piala Dunia FIBA 2023 di Mall of Asia Arena Manila Filipina, Jumat.

Jerman keluar sebagai finalis Piala Dunia FIBA 2023 setelah berhasil menjaga keunggulan di babak kedua melawan tim yang difavoritkan menjadi juara, yakni Amerika Serikat, dengan terlebih dulu bertanding susah payah di paruh pertama.



Jerman telah mencatat tujuh kemenangan dan tak pernah terkalahkan sepanjang perhelatan Piala Dunia FIBA 2023, bahkan oleh tim asal negara NBA.



Kemenangan ini tidak didapat dengan mudah, melainkan dengan sangat ketat. Pada paruh pertama laga, kedua tim saling mengejar poin dengan selisih tak lebih dari 10 angka. Bahkan terjadi sembilan kali perpindahan keunggulan di babak pertama.



Berdasarkan statistik pertandingan yang dikutip dari laman resmi FIBA, catatan performa kedua tim amat identik di atas kertas.



Akan tetapi Jerman berhasil memegang kendali di babak kedua, dan tak pernah membiarkan AS menyusul hingga akhir laga.



Kedua tim sama-sama mencatatkan akurasi tembakan 58 persen. AS menangkap bola pantul sebanyak 28 rebound, sementara Jerman unggul tipis 30 rebound. Begitu pula dengan catatan statistik lainnya seperti assist, steal, blok, dan lainnya yang hanya berbeda tipis.



Ketiga pemain Jerman mencatatkan skor di atas 20 poin, yakni Andreas Obst 24 poin, Franz Wagner 22 poin, dan Daniel Theis 21 poin.



Ditambah pula dengan 17 poin dari Dennis Schroder, dan Johannes Thieman beserta Moritz Wagner yang sama-sama mencatat 10 poin.



Dari AS, Anthony Edwards mencetak 23 poin, Austin Reaves 21 poin, Mikal Bridges 17 poin, dan Jalen Brunson 15 poin.